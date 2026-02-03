自由電子報
藝文 > 即時

鄒族巫師文化保存者楊安榮美辭世享壽90歲 文化將頒贈旌揚狀

2026/02/03 22:15

巫師楊安榮美yoifo（右一）替族人進行傳統儀式。（阿里山鄉山美社區發展協會提供）巫師楊安榮美yoifo（右一）替族人進行傳統儀式。（阿里山鄉山美社區發展協會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕嘉義縣民俗「鄒族yoifo（巫師）文化」保存者「嘉義縣阿里山鄉山美社區發展協會」重要成員之一巫師楊安榮美（鄒語稱yoifo）昨（2）日辭世，享壽90歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，並表示，楊安榮美長年致力於傳承和保存鄒族傳統巫儀文化，為多項瀕臨失傳的儀式復振與保存，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

楊安榮美生於1936年，長年居住於嘉義縣阿里山鄉山美村。其父親亦為資深巫師，從小便耳濡目染，深受鄒族傳統巫儀文化的薰陶。29歲時，在已故的巫師溫達明指導下正式成為巫師，迄今投身巫儀實踐與服務逾60年，資歷深厚，備受族人敬重。2003年SARS疫情期間，更與其他巫師共同協助鄉長湯保富設立「驅疫結界」，為部落族人祈求平安。2019年，嘉義縣政府公告認定嘉義縣阿里山鄉山美社區發展協會為嘉義縣民俗「鄒族yoifo（巫師）文化」保存者，楊安榮美為協會中最為資深的巫師。

巫師楊安榮美yoifo。（楊英輝提供）巫師楊安榮美yoifo。（楊英輝提供）

文化部表示，楊安榮美直至逝世前，仍持續並積極推動鄒族傳統巫醫、巫儀的傳習與復振，為多項瀕臨失傳的鄒族儀式復興與保存投注心力，對族群文化傳承貢獻良多。文化部未來也將持續協助嘉義縣政府保存及傳承「鄒族yoifo（巫師）文化」。

