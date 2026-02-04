守南管清音 造安平船隻 台南表揚文化守護者陳進丁

振聲社於1月31日以清音為前社長陳進丁送行。（擷取自「振聲社-百年南管館閣」臉書）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市列冊傳統表演藝術「南管」保存團體「振聲社」前社長、資深造船匠師陳進丁於今年辭世。為表彰其長年投入南管音樂傳承及安平傳統造船工藝保存的貢獻，台南市長黃偉哲今（4）日親赴公祭會場，頒發「卓越市民」表揚狀，由家屬代表受贈，向這位文化守護者致上最高敬意。

黃偉哲表示，陳進丁前社長一生橫跨南管藝術與造船工藝兩大領域，以行動守護府城文化，不僅為振聲社奉獻近40年心力，更以職人精神留下珍貴的造船技藝記憶，是台南重要的文化資產。

文化局指出，陳進丁19歲加入振聲社，長年投入南管清音演奏與推廣。1991年振聲社駐館祀典武廟進行重修，館內百年文物與樂器一度無處安放，陳前社長義不容辭，主動將珍貴樂器迎回家中妥善保存，直至1996年廟宇整修完成後，再協助樂社重新開館、招生並主理館務，讓一度沉寂的振聲社順利復振，成為樂社得以延續至今的重要關鍵。

除音樂造詣外，陳進丁亦是安平地區傳統造船工藝的重要實踐者。18歲進入進松造船廠，從木殼漁船學起，年輕時即參與妙壽宮王船「金萬安號」維修，1977年轉入新生造船廠投入玻璃纖維遊艇製作，見證安平造船產業從木船走向現代化的轉型歷程。2018年並接受市府文資處傳統造船工藝調查訪談，留下珍貴口述歷史。

此外，陳進丁長年投入榕樹腳陳氏族親會會務，協助宗祠祭典與族務推動，展現回饋社群的長者風範。

陳進丁於1月25日凌晨安詳辭世，享壽84歲。1月31日，振聲社社員依例於靈前奏起南管排場，以清音送行，祈願前社長在彼岸仍有雅樂相伴。當天不少社員自各地趕回，甚至有學員自澎湖返程，只為再與他同樂一回。現場沒有生離死別的哀慟，只有溫潤如玉的樂音緩緩流轉。百年館閣振聲社在樂聲中相聚，也在這一刻，完成世代的交付。

