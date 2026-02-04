自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

守南管清音 造安平船隻 台南表揚文化守護者陳進丁

2026/02/04 14:14

振聲社於1月31日以清音為前社長陳進丁送行。（擷取自「振聲社-百年南管館閣」臉書）振聲社於1月31日以清音為前社長陳進丁送行。（擷取自「振聲社-百年南管館閣」臉書）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市列冊傳統表演藝術「南管」保存團體「振聲社」前社長、資深造船匠師陳進丁於今年辭世。為表彰其長年投入南管音樂傳承及安平傳統造船工藝保存的貢獻，台南市長黃偉哲今（4）日親赴公祭會場，頒發「卓越市民」表揚狀，由家屬代表受贈，向這位文化守護者致上最高敬意。

黃偉哲表示，陳進丁前社長一生橫跨南管藝術與造船工藝兩大領域，以行動守護府城文化，不僅為振聲社奉獻近40年心力，更以職人精神留下珍貴的造船技藝記憶，是台南重要的文化資產。

文化局指出，陳進丁19歲加入振聲社，長年投入南管清音演奏與推廣。1991年振聲社駐館祀典武廟進行重修，館內百年文物與樂器一度無處安放，陳前社長義不容辭，主動將珍貴樂器迎回家中妥善保存，直至1996年廟宇整修完成後，再協助樂社重新開館、招生並主理館務，讓一度沉寂的振聲社順利復振，成為樂社得以延續至今的重要關鍵。

除音樂造詣外，陳進丁亦是安平地區傳統造船工藝的重要實踐者。18歲進入進松造船廠，從木殼漁船學起，年輕時即參與妙壽宮王船「金萬安號」維修，1977年轉入新生造船廠投入玻璃纖維遊艇製作，見證安平造船產業從木船走向現代化的轉型歷程。2018年並接受市府文資處傳統造船工藝調查訪談，留下珍貴口述歷史。

此外，陳進丁長年投入榕樹腳陳氏族親會會務，協助宗祠祭典與族務推動，展現回饋社群的長者風範。

陳進丁於1月25日凌晨安詳辭世，享壽84歲。1月31日，振聲社社員依例於靈前奏起南管排場，以清音送行，祈願前社長在彼岸仍有雅樂相伴。當天不少社員自各地趕回，甚至有學員自澎湖返程，只為再與他同樂一回。現場沒有生離死別的哀慟，只有溫潤如玉的樂音緩緩流轉。百年館閣振聲社在樂聲中相聚，也在這一刻，完成世代的交付。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應