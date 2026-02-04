屏縣調查十大潛力原住民文化資產 揭開排灣族染布工藝面紗

工藝師陳毓芳將天然染色結合排灣族圖騰應用於包包。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣原住民族文化資產登錄數量為全國各縣市之冠，屏東縣政府今（2026）年持續針對縣內頭目家屋、舊社、傳統文化等10項原住民族潛力文資進行先期調查與研究，其中包含已有數百年悠久歷史的排灣族傳統染布（MUREM）工藝，盼保存與傳承珍貴部落文化記憶。

常見的染料植物。（屏東縣政府提供）

屏東縣府原住民處表示，排灣族使用植物染布已經有數百年悠久歷史，傳統服裝以黑、暗紅為主色調，布料色彩來源取自周邊的植物，因為植物染無法量產、工序緩慢，在十八世紀時便漸漸被化學染取代，縣府透過「原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫」，辦理部落說明會、文獻蒐集、田野訪談、部落共識會議等，盼提報排灣族傳統染布登錄原住民族文化資產，展現古老的生活智慧。

屏縣原住民工藝師陳毓芳（右）將染布工藝知識傳承給女兒。（屏東縣政府提供）

現居瑪家鄉的工藝師陳毓芳自幼與祖母居住在泰武鄉萬安部落，看著祖母將單調的麵粉袋染色、拼成衣服，增添美感，成為童年生活的重要回憶，直到2003年開始接觸染織課程，才驀然意識「這不就是VUVU教我的嗎？」，約莫40歲時下定決心鑽研染布工藝，背負著不願排灣族傳統染布工藝瀕臨失傳的使命感，持續創作及學習，更盼進一步保存與推廣。

陳毓芳的工作室開設染布課程，讓學員體驗薯榔植物染。（原染撒喇蜜工坊提供）

陳毓芳表示，麵粉袋為1960年代的民生物資，祖母將麵粉袋洗淨，拆開後就成了珍貴的純棉布料。早期原住民多以冷染為主，不須熱水煮染，以常見的染料植物薯榔為例，借助杵臼捶打出汁，讓汁液滲透到布料，河邊有的紅色泥土當作媒染劑，決定顏色的深淺，再用大量清水清洗著色，經過擰乾、晾曬等工序，均為天然材料，廢水回歸河流不會傷害環境，布品接觸皮膚也比較不會過敏。

原住民傳統植物薯榔，可染出紅褐色的色澤。（屏東縣政府提供）工藝師陳毓芳熟練剖開檳榔子。（屏東縣政府提供）

原住民處說明，今年調查的項目還包含八大源與舊筏灣聚落頭目家屋、來義舊社聚落建築群、望嘉舊社聚落建築群、「四林格事件」與忠魂碑歷史建築、大武舊社聚落建築群、春日日本時期建築遺構、排灣布曹爾亞群傳統釀酒、西魯凱群傳統釀酒、排灣族傳統竹編工藝等。

