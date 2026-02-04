自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「佇在我心FORMOSA」二二八紀念音樂會 2/28高美館草坡登場

2026/02/04 14:32

「佇在我心FORMOSA」二二八紀念音樂會2月7日開放索票。（高雄春天藝術節官網提供）「佇在我心FORMOSA」二二八紀念音樂會2月7日開放索票。（高雄春天藝術節官網提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「佇在我心FORMOSA」二二八紀念音樂會，2月28日晚上7點將在高雄市立美術館草坡熱鬧登場，現場將演出16首讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目，7日開放民眾索取實體票券和線上索票。

高市文化局表示，高雄二二八紀念音樂會多年來以草地音樂會開闊、自由的形式舉辦，並作為春天藝術節的開幕式，讓更多人參與感懷二二八，以樂音、歌聲、影像紀念二二八，超越傷痛，迎向希望。

今年音樂會邀集林慈音、桑布伊、吉那 楊淑喻、山元聰，以及由楊智欽指揮高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，現場演出16首讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目，今年也將邀請現場觀眾與台上演出者一起合唱：1947序曲「愛與希望-台灣翠青」，向本土作曲家蕭泰然大師致敬，還有王明哲詞曲作品《台灣》、呂泉生作曲《阮若打開心內的門窗》，揭開音樂會感懷氛圍。

年少曾留學日本學習音樂的台灣音樂作曲家郭芝苑，生命經歷戰亂，政府遷台、二二八事件到現在和平民主台灣，在其作品都能感受到對台灣的深深厚愛，此次音樂會將演出其作品：《民歌與採茶舞》、《管弦樂大進行曲「台灣頌」》。

另原民歌手桑布伊，將以其粗曠又富特色的嗓音，演唱二首非常具有力量又振奮人心的代表作：椏幹－《青年之歌》、《溫暖的光》，金曲獎最佳客語歌手吉那 楊淑喻將以其溫柔鐵肺，唱出令人動容的客家歌曲：《腳邊的小花》（客語：腳脣个細花）、《天光》，日本創作型歌手山元聰則將演唱日文《淚光閃閃》，及其創作中日台語歌曲《故鄉》。

文化局表示，音樂會採索票進場方式，7日起實體票券在高市20個藝文場館開放索票，1人2張，今年新增「線上索票」，7日中午12點後可登入高雄數位市民網站 https://gov.tw/7Aq索票，詳情請上高雄春天藝術節官網https://ksaf.khcc.gov.tw及高雄春天藝術節FB/IG查詢。

