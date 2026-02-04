自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

校園養育的馬成創作靈感 梁譽鐙作品〈剎那〉傳遞快樂本質奪冠

2026/02/04 14:42

梁譽鐙的作品〈剎那〉，以三格漫畫傳遞出快樂的本質，拿下漫畫組冠軍。（福智提供）梁譽鐙的作品〈剎那〉，以三格漫畫傳遞出快樂的本質，拿下漫畫組冠軍。（福智提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕福智高中學生參與南華大學主辦2025全國高中職「異色盃設計競賽」，梁譽鐙以作品〈剎那〉勇奪漫畫組第一名，以福智校園養育的馬匹為創作靈感，他表示，想以作品傳遞快樂的本質，三格漫畫表現出快樂不是源於物質，也無需因他人的言論而擾動情緒，最重要的是靜下心、好好體會生活中每個可愛、微笑的瞬間。

福智高中學子參與「全國高中職異色盃設計競賽」表現亮眼。（福智提供）福智高中學子參與「全國高中職異色盃設計競賽」表現亮眼。（福智提供）

福智高中說明，這屆「異色盃」以「瞧瞧不一樣的藝術設計」為主題，吸引來自全國各地高中職好手同台競技，福智高中學子在激烈競爭中表現亮眼，拿下6個獎項，分別是漫畫組第1名梁譽鐙、第3名李芯儀、佳作林尚穎；室內設計空間組入選陳信穆；視覺設計類第3名周栩甄、陳芸芸、陳姿妤、李芯儀，以及佳作李心儀。

梁譽鐙的指導老師朱庭葦以「心如工畫師，能畫諸世間」，肯定梁譽鐙的認真覺察自心，在生活的體驗中，構築出生命的智慧體認，結合平日與馬兒相處的溫馨之情入畫，至誠動人，期望更多人感受到作品之中的喜悅。

此外，陳信穆觀察到現今社會現象，擁有自己的房子是多數人的夢想，但高房價問題卻令夢想遙不可及，作品「樓中樓，夢中夢」以建築透視圖的繪製技法，展現室內空間，讓小房子的室內也有寬闊的視野，獲室內設計空間組入選肯定；指導老師賴盈達肯定陳信穆對規劃立體結構與空間陳設佈置，擁有極高天分。陳信穆則說，在參賽過程中重新省視自心對於設計的愛好，重拾信心也對未來人生方向更清晰明朗。

視覺設計類第3名作品「小狼帽」由周栩甄、陳芸芸、陳姿妤、李芯儀聯手設計，將耳熟能詳的童話故事「小紅帽」、「糖果屋」，以手繪動畫風格改寫故事結局，讓小紅帽在奶奶的帶領下，透過遊戲闖關，化身為小狼帽，象徵蛻變與成長，她們也期許自己一如堅強的故事主角，在自己的人生中完美通關。

福智文教基金會說明，教育園區創辦人日常老和尚認為「教育是人類升沉的樞紐」，真正關鍵在心靈的提升，相信給予學生身心靈的全人教育，啟發善念，就能讓每個孩子成為溫暖世界的光。

