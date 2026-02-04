台南女兒許詠甯大提琴獨奏會 2/8涴莎藝術中心登場

新秀音樂家許詠甯大提琴獨奏會，將於2月8日於涴莎藝術展演中心永華館演出。（涴莎藝術展演中心提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕23歲「台南女兒」許詠甯，即將於2月8日在涴莎藝術展演中心永華館舉行大提琴獨奏會，演繹巴哈、孟德爾頌、大衛朵夫與德佛札克等經典名曲。

許詠甯自14歲習琴，畢業於國立台灣師範大學華語系與音樂系大提琴主修，師事薛雅文教授，曾受多位國際大師指導。她代表師大參與「2023世界頂尖音樂交流計畫」，赴馬來亞大學與思特雅大學演出，也曾參加克里蒙納弦樂四重奏大師班、Musicfest Aberystwyth，並多次於國家音樂廳與衛武營演出。

這場音樂會精心串連巴洛克、浪漫樂派與民族風格濃厚作品，曲目安排宛如從「獨白」到「吟唱」再到「對話」的情感旅程。演出包括巴哈《第三號大提琴無伴奏組曲》、孟德爾頌《無言歌》、大衛朵夫《噴泉》、德佛札克《b小調大提琴協奏曲》。

特別的是，孟德爾頌的《無言歌》原為鋼琴曲，旋律清澈溫暖；大衛朵夫被譽為「大提琴的柴可夫斯基」，《噴泉》展現輕盈跳躍的旋律。許詠甯將以巧手詮釋這些經典，帶觀眾穿越3種音樂風格的深情世界。

許詠甯2026大提琴獨奏會，2月8日下午3時於涴莎藝術展演中心永華館演出。

