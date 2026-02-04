自由電子報
藝文 > 即時

63本「總統級」購書清單這邊看！賴清德2026台北國際書展「大掃貨」

2026/02/04 13:41

總統賴清德昨逛台北國際書展掃貨63本書。（記者胡舜翔攝）總統賴清德昨逛台北國際書展掃貨63本書。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展昨（3）日正式開幕，總統賴清德在致詞後由文化部長李遠陪同，親自走訪多個出版社攤位，以行動支持台灣出版產業，總計購入63本書籍，種類涵蓋文學、民主運動史、地緣政治、台語創作、圖文漫畫及棒球文化，展現極為廣泛的閱讀品味。

賴總統更透過臉書表示，看到不少朋友留言詢問書單，特別整理分享，並邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化。

綜觀書單，台灣本土民主運動與國家認同議題占有重要比例。包含前衛出版社的《民主台灣一百年》、時報出版的《天命：許信良的一生見證》、明白出版的《臺灣人的歷史》以及春山出版的《成為「新二代」》等，顯見總統對於台灣社會脈絡與族群演變的深切關注。

去年帶領台灣隊奪下世界冠軍的「台灣隊長」陳傑憲自傳《突破極限的信念》、聯經出版的《野球與棒球》也赫然在列。地緣政治，賴總統購入了《不戰的勝算》、《中國模式的終點》及《解構美中冷戰》等書，緊扣台灣當前身處的國際情勢關鍵位子。

不僅關注嚴肅議題，賴總統的書單中也包含許多溫柔的感性之作。例如文學類有洪範出版的經典《玫瑰玫瑰我愛你》、九歌出版的《大腿山》，以及近期引發討論的《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》。甚至包含《課金派戀愛》、李喬經典小說改編漫畫《告密者》等圖像作品，顯示總統對於台漫與跨媒體轉譯的支持。

★總統賴清德2026台北國際書展購書書單：

（1）陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方（聯經）

（2）台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景（聯經）

（3）野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶（聯經）

（4）青色之花（聯經）

（5）日花閃爍：台語的美麗詞彙＆一百首詩（時報）

（6）天命：台灣民主運動者許信良的一生見證（時報）

（7）山爺（聯合文學）

（8）大腿山（九歌）

（9）在燈暗的時候唱歌給自己聽（悅知文化）

（10）覓蜆仔（鏡萬象）

（11）槍聲（經典版）：台語二二八小說集（前衛）

（12）蕉葉與樹的約定（鏡文學）

（13）從雲端走下來的家族──拉庫拉庫溪流域的遷移（健行文化出版社）

（14）一個春天的童話：小說亮均、亭均（前衛）

（15）民主台灣一百年：跨世紀的民主運動（前衛）

（16）祝你快樂：魏廷朝給孩子的信（前衛）

（17）台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思（左轉有書）

（18）台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事（二十張）

（19）成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女（春山）

（20）此岸與彼岸：一個社會運動者的身心之旅（春山）

（21）李登輝與台灣的國家認同（有理）

（22）臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同（明白）

（23）不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心（一卷文化）

（24）蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權（商業周刊）

（25）李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲（前衛）

（26）間隙（臉譜）

（27）怪島奇譚（蓋亞）

（28）金門衛生兵的日子（燎原）

（29）課金派戀愛（大辣）

（30）空笑夢圖像小說：第一卷．黃金樓（遠流）

（31）器官拼圖（鯨嶼文化）

（32）這裡不簡單1：不簡單的棒球場（小木馬）

（33）在鳥籠出生的小綠和他的朋友們（是路故事有限公司）

（34）爸爸的破酥包（華語、泰語雙語繪本）（斑馬線文庫）

（35）三隻腳的食蟹獴與巨人（大塊文化）

（36）請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！（大塊文化）

（37）當AI取得話語權，人類還剩下什麼？：以當代哲學與溝通理論探討AI的語言、意識與作者權威性問題（商周）

（38）共同知識：揭開人類群體合作的邏輯，剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則（商周）

（39）十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）（時報出版）

（40）我寫故我在：寫作文明大接力，人類想像力歷史造就AI世紀（時報出版）

（41）廚房キッチン（時報出版）

（42）我與城市（時報出版）

（43）繼承經濟：是時候談談父母銀行了，千禧世代的獨立難題與社會價值重新排序（麥田）

（44）台灣古建築裝飾深度導覽圖錄（貓頭鷹）

（45）何日君再來（木馬文化）

（46）玫瑰玫瑰我愛你（洪範）

（47）穿越時光見到你：36場歷史縫隙的世代對話（文訊雜誌社）

（48）出太陽（九歌）

（49）撒旦的探戈（聯合文學）

（50）所在（聯合文學）

（51）掛蠓罩的暗暝（維京）

（52）突破極限的信念「陳傑憲」：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白（聯經）

（53）工作排毒：讓你咻咻咻的工作編輯術（逗點文創結社）

（54）做書的人2：探訪韓國書業人士浪漫的人生選擇（逗點文創結社）

（55）入陣者：台灣勞工運動三十年，一場尊嚴與抵抗的對話（衛城出版）

（56）敵人 L’ennemi（大塊文化）

（57）循環在有無之間：永豐一百年的永續智慧（大塊文化）

（58）「發現太平洋抹香鯨」三部曲：台灣π、海洋台灣新地標、浮島（大塊文化）

（59）中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命（今周刊）

（60）馬斯克的X帝國：矽谷最瘋狂！一場價值440億美元的推特權力遊戲（今周刊）

（61）解構美中冷戰：看懂比美蘇更複雜的新格局，從貿易戰到軍備競賽，台灣身處關鍵十字路口（今周刊）

（62）圍堵中國：全球抗中新秩序下的中國末路與台灣生存新戰略（今周刊）

（63）為什麼全世界都在缺貨？：跨越全球的供應鏈風暴，揭開穩定生活的幻象（今周刊）⁩

