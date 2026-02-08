過年鞭炮聲不斷 如何安撫家中寵物

台灣舊曆年大量施放鞭炮的習慣，已成為很多貓狗家庭的噩夢。（圖／達志影像）

〔文／鄭曉蘭〕台灣舊曆年大量施放鞭炮的習慣，已成為很多貓狗家庭的噩夢。由於閃光、巨響、氣味的衝擊過大，想幫狗兒完全克服是件難事；家長首先必須了解，狗兒可能終其一生都恐懼這樣的聲響，有辦法就帶狗兒逃離，無法逃離就盡量為狗兒降低刺激。

如果住家附近每年都會出現巨響又無法搬離，會建議年節直接帶著狗兒到其他區域度假。再來是幫狗兒建立心理、物理性安全堡壘。

心理性安全堡壘，仰賴平日充足陪伴互動以及飲食、睡眠等各種基本需求的滿足，當衝擊來臨，請平靜給予狗兒適度安撫。物理性安全堡壘，是平日就幫狗兒布置不受干擾的安靜休息區域，狗兒只要進入該區，就必須享有不被召喚、干擾或觸碰的權利，讓狗兒能安心獨自休息或避開不安事物。

此外，雖然效果有明顯個體差異，不過如果狗兒不排斥穿著衣物，可以考慮如安定背心（Thundershirt）提供狗兒外在支持，穿戴頭套、耳罩或播放輕音樂、白噪音幫狗兒降噪。也可以考慮使用如雪松、馬鬱蘭、真正薰衣草等舒緩鎮靜的香氛作為輔助對策。但狗兒嗅覺極度敏銳，請確保香氛並未摻雜人工香精、使用時間不宜過長、香氛位置離狗兒有段距離，而且狗兒有離開的選擇。

當狗兒因聲響出現持續劇烈顫抖、呼吸異常、對外界反應遲鈍、流口水不止、排泄異常、事後長時間無法恢復、甚至是自殘或拒絕進食時，代表恐懼已影響呼吸、消化與恢復能力，必須尋求醫療介入協助。

目前醫界已有短期應急或長期調整的抑制交感神經活性或血清素回收機制，藉此降低恐慌強度或提升情緒穩定度的各種用藥（凝膠等），請與獸醫討論適合的治療方式。

