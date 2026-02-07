自由電子報
藝文 > 即時

健康版黃金條 氣炸鍋就能完成

2026/02/07 22:00

（香草生活家Julia攝）（香草生活家Julia攝）

〔記者魏伶如／台北報導〕過年少不了討吉利的年菜──炸黃金條，黃金條內容各家不同，但幾乎都是要入鍋油炸或油煎，香草生活家Julia特別介紹了一道運用健康食材「千張」，使用了氣炸鍋，少油又健康的做法，「千張蔬菜捲」非常值得一試。

千張，可直接生食，也可取代各式麵皮裹進餡料，無論蒸、煎、炸都適合。尤愛直接放進湯裡，涮一下即可品嘗其滑嫰如絲綢的口感。唯要注意的是，千張易吸油，較適合氣炸鍋或油噴瓶料理法。

千張蔬菜捲

材料：千張、薑、豆包泥（豆皮切碎）、紅蘿蔔、黑木耳、毛豆粒、鹽、白胡椒

做法：

1.薑、紅蘿蔔、黑木耳切細絲，豆包泥與毛豆切碎.

2.熱油鍋，放入薑炒香，接著加入其餘材料炒香熟，加入適量調味料。

3.將千張裁成三角形，放入兩匙餡料，捲成小圓柱狀。

4.放入氣炸鍋表面噴些油，180度6分鐘。平底油煎法，中火兩面煎3分鐘，上色即起鍋。

Tips：　　　　

此道料理可直接品嘗，也可以生菜包裹，沾佐酸甜辣醬。

