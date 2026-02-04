漫威「無限傳奇」音樂會前進北流 升級挑戰全新聲光特效體驗

「無限傳奇」音樂會今年北流演出將全面升級，圖為2025德國演出現場。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕漫威「無限傳奇」音樂會去年於台北國家音樂廳首度登場，引起熱烈迴響，今年捲土重來，移師台北流行音樂中心演出2天，主辦牛耳藝術預告，將會是全面升級的沉浸式體驗，以超級英雄主題音樂結合專屬燈光特效，帶領觀眾再次穿越漫威電影宇宙。

牛耳藝術說明，此次「無限傳奇」音樂會選擇移師台北流行音樂中心，以「現場對位影像（live-to-picture）」為核心的演出形式，由大型交響樂團精準對位大銀幕上的經典電影片段，讓音樂與畫面在同一時間點爆發情緒張力。希望能讓更多觀眾在更具規模感與現代感的場域中，共同感受屬於漫威迷的集體情感。而北流在空間尺度與舞台運用上的高度彈性，更適合打造沈浸式的漫威宇宙。

2小時的演出，將從2008年《鋼鐵人》點燃序章，到2019年《復仇者聯盟：終局之戰》告別，邀請觀眾踏上一段刺激且前所未見的現場音樂旅程。除向《復仇者聯盟》、《鋼鐵人》、《黑豹》、《黑寡婦》、《雷神索爾》、《美國隊長》、《驚奇隊長》、《浩克》、《蟻人》等經典作品致敬，星際異攻隊也將在樂團的現場演奏下，帶來代表性的混音帶選曲，為音樂盛會增添歡樂與能量。4月25、26日在台北流行音樂中心演出，詳詢MNA。

