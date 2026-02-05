自由電子報
藝術文化

馬祖京劇「與神同行—元帥點戲」 2/7、2/8台灣戲曲中心售票演出

2026/02/05 14:09

2026年擺暝文化祭系列活動中，「與神同行—元帥點戲」京劇演出，2月7日、8日將在台灣戲曲中心售票演出。（連江縣政府提供）2026年擺暝文化祭系列活動中，「與神同行—元帥點戲」京劇演出，2月7日、8日將在台灣戲曲中心售票演出。（連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕2026年擺暝文化祭系列活動中，「與神同行—元帥點戲」京劇演出，將於本週六（7日）、週日（8日）於台灣戲曲中心大表演廳登場。本次演出由御甲戲園與國光劇團合作製作，最大特色在於以芹壁村村民組成的「素人演員」演戲；今年在台灣首度售票演出，成為擺暝文化祭中的一大亮點。

2月7日14時演出《珠簾寨》、2月8日14時演出《四郎探母》，在台灣戲曲中心大表演廳演出。參與演出的演員多為芹壁村村民，平日於工作之餘投入京劇學習，長年參與社區、文化活動及節慶演出，透過持續練功與專業指導，逐步累積舞台經驗，並準備迎接此次劇場演出。

文化處表示，「元帥點戲」以芹壁擺暝文化祭為背景，結合傳統戲曲元素，芹壁村民長期投入京劇學習並組成素人京劇團體，目前2場演出皆已開放售票，2月7日《珠簾寨》與2月8日《四郎探母》場次座位持續銷售中，其中8日場次座位所剩不多，提醒有興趣的民眾把握機會。

