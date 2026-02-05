自由電子報
藝文 > 即時

從展覽勞動經驗出發 王詠翔個展「計畫主題：『展間，成為一種在場』」登場

2026/02/05 16:00

王詠翔個展「計畫主題：『展間，成為一種在場』」展場一隅。（外野製作社攝）王詠翔個展「計畫主題：『展間，成為一種在場』」展場一隅。（外野製作社攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由洪建全基金會主辦的王詠翔個展「計畫主題：『展間，成為一種在場』」，由張祖維擔任策展人，以展覽空間與布展機制為觀察起點，回望每一檔展覽在開始之前與結束之後，那段經常被忽略的空檔狀態，並嘗試將其轉化為可被觀看與思考的展覽經驗。

王詠翔近年創作多以自身從事的藝術產業經驗為核心，包含展覽規劃與布展執行，他觀察台灣當代藝術環境與空間的結構問題，利用現成物、空間裝置及影像等媒材，重新思考空間、界線與物件的意義，本展延伸自其今年初的個展《展間，在此側身》，進一步探討展場幕後工作者被忽略的勞動姿態。「計畫主題：『展間，成為一種在場』」提供參與者們思考：展覽尚未發生之前，空間內外累積的勞動痕跡與行動狀態，如何構成另一種「在場」？

特別的是，展名中的「展間」具有雙重意涵，一方面指向實體的展覽空間，另一方面也指涉展覽與展覽之間的時間段落。王詠翔嘗試調換作品與空間的主體關係，讓原本做為背景的展間成為被觀賞的對象，透過布展過程中物件、籌備文件、廣告置入與相關討論活動工具等在不同階段的轉換，引導觀眾進入展覽策畫的過程。

策展人張祖維進一步將「計畫主題」納入名稱，意味著將展覽開始前、作品尚未成為作品之前的「計畫書」階段也納入討論範疇，讓原本只是徵件計畫的文件，轉化為展覽的名稱與方法，企圖指出藝術家與策展人，在資本、館舍與觀眾之間進行協調與說服的過程，讓藝術展覽延伸為多元交流的事件。

王詠翔透過空間裝置、現成物與影像，回應自身在藝術產業中的工作經驗，並藉由反身性提問，重新思考空間、勞動與存在的關係。展覽展期至2月8日，地點在洪建全基金會。

