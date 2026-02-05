「台灣原住民族流行音樂研究暨口述歷史」系列發表 勾勒原民流行音樂輪廓

《原音重現》、《原音如此流行》出版。（台音館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「台灣原住民族流行音樂研究暨口述歷史」系列新書，昨（4）日於台灣音樂館發表2025年推動的研究與出版成果。

共發表2本專書，分別從學術研究與口述歷史切入。其一《原音重現：從傳統到流行的音樂軌跡》，集結12位學者研究成果，透過田野調查、歷史檔案與跨學科視角，梳理原住民族音樂從傳統走向流行的歷程，涵蓋音樂型態轉變、音樂工業發展及歌曲在不同社會情境中的流傳方式，勾勒出完整的知識輪廓。

請繼續往下閱讀...

另一本《原音如此流行：台灣原住民族流行音樂群像訪談錄I》，則彙整18位音樂工作者的口述訪談，從歌手、創作者、製作人到唱片產業相關角色，記錄音樂創作、製作與傳播的實際經驗，保存珍貴的產業記憶。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法