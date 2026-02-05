一座城市如何對待祖先？南山公墓掀文化保存拉鋸

全台規模最大的「南山公墓」面臨城市發展與文化保留如何兼具難題，圖為通往南山公墓的南山橋。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「南山公墓」保存與開發爭議再起。南山公墓後代家屬與文化界人士組成自救會發起搶救行動，反對財團進駐開發及興建私人納骨塔，並質疑清代文化名人林朝英之墓恐遭迫遷。對此，台南市政府民政局回應，相關指控與傳聞並非事實，強調目前並無核准任何財團進駐或興建私人納骨塔計畫。

民政局表示，市府現階段僅針對南山公墓部分區域進行墳墓查估與分區規畫，做為未來分區遷葬、殯葬專區調整及公園化轉型的政策參考，並非全面開發，更未涉及私人納骨塔設置。至於外界關切的林朝英墓，已由文化資產管理處列冊為歷史建築，依法受到保護，不會進行拆遷。

自救會質疑「林朝英墓」將遭迫遷，民政局澄清已列文資不會拆遷。（自救會提供）

位於南區邊陲的南山公墓，面積約100公頃，歷經約400年來發展，形成墳塚密集的特殊地景，被視為全台規模最大、保存最完整的明清時期墓葬群之一，也是台灣發展歷史最悠久、範圍最大的城市墓地，蘊含豐富的歷史、文化與人文線索，長年引發文化保存討論。

近期爭議起因於市府今年1月公告南山公墓C區鹽埕段第1批有（無）主墳墓遷葬範圍，遷葬期限至今年5月止，引發部分家屬與文化團體質疑，擔心後續開發方向恐對文化地景造成不可逆的破壞。

自救會指出，近日接獲多方訊息，指市府疑似將核准3家大型財團進入南山公墓興建私人納骨塔，若成真，恐引發連鎖效應，不僅衝擊既有殯葬產業，更可能導致墓塚遭粗暴處理、迫遷時程緊縮，使家屬措手不及，數百年累積的文化地景面臨重大危機。

自救會強調，南山公墓不只是名人長眠之地，更是一處融合建築、雕刻、書法、文學與自然生態的文化場域，相關研究已累積多篇博碩士論文與期刊成果，具高度公共性與文化資產價值。未來盼能結合竹溪水域整體規畫，推動成立「國家墓葬歷史生態園區」，讓保存成為城市進步的力量，而非開發下的犧牲品。

