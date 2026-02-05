自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

一座城市如何對待祖先？南山公墓掀文化保存拉鋸

2026/02/05 14:55

全台規模最大的「南山公墓」面臨城市發展與文化保留如何兼具難題，圖為通往南山公墓的南山橋。（記者洪瑞琴攝）全台規模最大的「南山公墓」面臨城市發展與文化保留如何兼具難題，圖為通往南山公墓的南山橋。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「南山公墓」保存與開發爭議再起。南山公墓後代家屬與文化界人士組成自救會發起搶救行動，反對財團進駐開發及興建私人納骨塔，並質疑清代文化名人林朝英之墓恐遭迫遷。對此，台南市政府民政局回應，相關指控與傳聞並非事實，強調目前並無核准任何財團進駐或興建私人納骨塔計畫。

民政局表示，市府現階段僅針對南山公墓部分區域進行墳墓查估與分區規畫，做為未來分區遷葬、殯葬專區調整及公園化轉型的政策參考，並非全面開發，更未涉及私人納骨塔設置。至於外界關切的林朝英墓，已由文化資產管理處列冊為歷史建築，依法受到保護，不會進行拆遷。

自救會質疑「林朝英墓」將遭迫遷，民政局澄清已列文資不會拆遷。（自救會提供）自救會質疑「林朝英墓」將遭迫遷，民政局澄清已列文資不會拆遷。（自救會提供）

位於南區邊陲的南山公墓，面積約100公頃，歷經約400年來發展，形成墳塚密集的特殊地景，被視為全台規模最大、保存最完整的明清時期墓葬群之一，也是台灣發展歷史最悠久、範圍最大的城市墓地，蘊含豐富的歷史、文化與人文線索，長年引發文化保存討論。

近期爭議起因於市府今年1月公告南山公墓C區鹽埕段第1批有（無）主墳墓遷葬範圍，遷葬期限至今年5月止，引發部分家屬與文化團體質疑，擔心後續開發方向恐對文化地景造成不可逆的破壞。

自救會指出，近日接獲多方訊息，指市府疑似將核准3家大型財團進入南山公墓興建私人納骨塔，若成真，恐引發連鎖效應，不僅衝擊既有殯葬產業，更可能導致墓塚遭粗暴處理、迫遷時程緊縮，使家屬措手不及，數百年累積的文化地景面臨重大危機。

自救會強調，南山公墓不只是名人長眠之地，更是一處融合建築、雕刻、書法、文學與自然生態的文化場域，相關研究已累積多篇博碩士論文與期刊成果，具高度公共性與文化資產價值。未來盼能結合竹溪水域整體規畫，推動成立「國家墓葬歷史生態園區」，讓保存成為城市進步的力量，而非開發下的犧牲品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應