「2026高雄獎」揭曉 陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷同奪首獎

「2026高雄獎」首獎得主張宸瑋作品〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館「2026高雄獎」獲獎名單今天揭曉，首獎由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷3人奪得，俄烏戰爭、綠島人權文化園區和日本水梨在台嫁接等議題，都成為藝術家的創作素材。

高美館表示，今年高雄獎共吸引358位海內外藝術家報名角逐，其中15位外籍藝術家，經專業評審審查，最終評選出首獎3名、何創時書法篆刻類特別獎及聚和國際環境永續特別獎各1名、評審特別獎5名，以及入選17名，藝術家對當代社會的深刻觀察與詮釋，為觀眾打開全新多元的思考面向。

「2026高雄獎」首獎得主陳亮璇作品〈橫山豐水〉。（高美館提供）

獲獎名單如下：高雄獎－陳亮璇〈橫山豐水〉、張宸瑋〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉、楊傑懷〈Working Holiday〉，何創時書法篆刻類特別獎－紀冠地〈落葉系列—秋意濃〉，聚和國際環境永續特別獎－簡莉芸〈分岔的情境：遺忘與書寫〉；評審特別獎：吳秉祈〈形鑄一切由我〉、洪瑄〈偶書〉、李婷歡〈水の間〉、溫晉豪〈近而未至〉和阮柏遠〈創傷、故障與支撐物雕塑〉。

高美館表示，3位首獎得主創作橫跨農業時空重構、戰爭創傷轉譯到歷史空間重置等多元議題，實踐對「網路世界的轉化」及「身體感知維度」的探索，其中，陳亮璇〈橫山豐水〉以日本水梨在台嫁接的產銷歷程為核心，3組分割鏡頭隱喻天空、人與土地的關係，堆疊的水果紙箱象徵山陵起伏，當觀者移動到特定視角時，３組影像合而為一，達到視覺與身體感的「空間嫁接」。

「2026高雄獎」首獎得主楊傑懷作品〈Working Holiday〉。（高美館提供）

張宸瑋〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉取材自俄烏戰爭， 3D影像技術將毀損汽車的數位模型轉譯覆蓋於軟性布料，在沉重戰爭議題與輕盈媒材間，重新省思個體與遠方災難的關係；楊傑懷〈Working Holiday〉結合綠島人權文化園區的參與式行動，藉由戀愛實境秀的偽紀錄片形式，檢視藝術家與「小幫手」的勞動交換關係，歷史空間的沉重感消解轉化為對日常生活的想像。

高美館表示，高雄獎得獎作品2月7日至5月3日在高美館4樓展覽室展出，歡迎民眾觀展感受藝術家豐沛的創作能量，更多資訊請詳高美館官網（www.kmfa.gov.tw），或至臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。

