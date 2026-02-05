自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「2026高雄獎」揭曉 陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷同奪首獎

2026/02/05 15:09

「2026高雄獎」首獎得主張宸瑋作品〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉。（高美館提供）「2026高雄獎」首獎得主張宸瑋作品〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館「2026高雄獎」獲獎名單今天揭曉，首獎由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷3人奪得，俄烏戰爭、綠島人權文化園區和日本水梨在台嫁接等議題，都成為藝術家的創作素材。

高美館表示，今年高雄獎共吸引358位海內外藝術家報名角逐，其中15位外籍藝術家，經專業評審審查，最終評選出首獎3名、何創時書法篆刻類特別獎及聚和國際環境永續特別獎各1名、評審特別獎5名，以及入選17名，藝術家對當代社會的深刻觀察與詮釋，為觀眾打開全新多元的思考面向。

「2026高雄獎」首獎得主陳亮璇作品〈橫山豐水〉。（高美館提供）「2026高雄獎」首獎得主陳亮璇作品〈橫山豐水〉。（高美館提供）

獲獎名單如下：高雄獎－陳亮璇〈橫山豐水〉、張宸瑋〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉、楊傑懷〈Working Holiday〉，何創時書法篆刻類特別獎－紀冠地〈落葉系列—秋意濃〉，聚和國際環境永續特別獎－簡莉芸〈分岔的情境：遺忘與書寫〉；評審特別獎：吳秉祈〈形鑄一切由我〉、洪瑄〈偶書〉、李婷歡〈水の間〉、溫晉豪〈近而未至〉和阮柏遠〈創傷、故障與支撐物雕塑〉。

高美館表示，3位首獎得主創作橫跨農業時空重構、戰爭創傷轉譯到歷史空間重置等多元議題，實踐對「網路世界的轉化」及「身體感知維度」的探索，其中，陳亮璇〈橫山豐水〉以日本水梨在台嫁接的產銷歷程為核心，3組分割鏡頭隱喻天空、人與土地的關係，堆疊的水果紙箱象徵山陵起伏，當觀者移動到特定視角時，３組影像合而為一，達到視覺與身體感的「空間嫁接」。

「2026高雄獎」首獎得主楊傑懷作品〈Working Holiday〉。（高美館提供）「2026高雄獎」首獎得主楊傑懷作品〈Working Holiday〉。（高美館提供）

張宸瑋〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉取材自俄烏戰爭， 3D影像技術將毀損汽車的數位模型轉譯覆蓋於軟性布料，在沉重戰爭議題與輕盈媒材間，重新省思個體與遠方災難的關係；楊傑懷〈Working Holiday〉結合綠島人權文化園區的參與式行動，藉由戀愛實境秀的偽紀錄片形式，檢視藝術家與「小幫手」的勞動交換關係，歷史空間的沉重感消解轉化為對日常生活的想像。

高美館表示，高雄獎得獎作品2月7日至5月3日在高美館4樓展覽室展出，歡迎民眾觀展感受藝術家豐沛的創作能量，更多資訊請詳高美館官網（www.kmfa.gov.tw），或至臉書專頁Instagram「高雄市立美術館」查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應