在全球最高電波塔說我愛你 日本冬季限定浪漫之旅

東京晴空塔是世界最高電波塔，也是日本代表性的「戀人聖地」。（郭麗蘭提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕深受國人喜愛的日本旅遊中，東京是非常適合各種旅人的探訪地，西洋情人節將至，想要和另一半來個浪漫東京行，日本代表性的「戀人聖地」──東京晴空塔（TOKYO SKYTREE），是不錯的選擇，不論從羽田或成田機場都有直達車，輕鬆開啟專屬兩人的甜蜜之旅。

情人節和另一半同遊東京晴空塔，度過甜蜜時光。（郭麗蘭提供）

已成為日本代表名勝的東京晴空塔高634公尺，是世界最高電波塔及世界第3高建築，除了做為廣播訊號發射塔外，其展望台、購物中心及附屬設施，也成為全球旅人造訪東京的必遊景點，尤其登上東京晴空塔上高350公尺的「天望甲板」、或高450公尺的「天望回廊」，可欣賞360度絕美日夜景觀，堪稱情侶約會首選地。雖然一年四季都適合參觀，但冬季的晴空塔更值得專程造訪，因為冬季東京的空氣濕度低，展現全年度最清澈的透明感，掌握此季特有的高能見度時機登上展望台，一眼望穿關東平原的純淨視野，遠眺富士山、360度環視腳下的東京，沉浸浪漫的日夜景致，幸福感不言而喻。

漫步天望回廊，宛如空中漫步，帶給旅人難忘的體驗。（郭麗蘭提供）

據說東京晴空塔位於和富士山及明治神宮、皇居（昔日的江戶城）、鹿島神宮（茨城県鹿嶋市）等地連結成的一條「靈光線」（Ray）上，由日光東照宮所在的日光、二荒山（男体山）等神聖之地所發出的「旺氣」像龍脈般連結相通，因此是個氣場超级旺盛的吉祥之地，在這個充滿溫馨浪漫的「戀人聖地」，情侶們可在距離神明最近的高塔上許下浪漫告白，或在祈願彩帶（Wish Ribbon）上寫下祈願詞，象徵愛情被細心守護。

東京晴空塔不只白天可眺望優美風光，落日餘暉景致也十分迷人。（郭麗蘭提供）

冬季旅遊晴空塔，情侶可攜手漫步天望回廊，沿著玻璃帷幕設計的斜坡緩步而上，彷彿置身星空與城市燈火中，享受浪漫氛圍營造的私密對話空間。在展望台內的景觀咖啡廳點上一杯特製季節飲品，面對著如寶石般閃耀的東京夜景，能享受兩人的靜謐世界。觀景台內還附設有視野超級壯觀的法式餐廳「Restaurant 634」，不管是午餐的日景或是寶石盒般的夜景，配上美食饗宴，絕對是五官的多重享受，充滿甜蜜的氛圍。此外，位於塔底的商業設施「東京晴空街道（Tokyo Solamachi）」擁有超過300間特色店鋪，從限定伴手禮、時尚精品到墨田水族館、天文館等，都能為約會行程增添豐富性；夜幕低垂，晴空塔外牆會換上季節期間限定的燈光秀，無論從塔內俯瞰或從塔外仰望，均能感受到東京晴空塔獨有的美好冬日氛圍。

夜色中的東京晴空塔，外牆換上季節期間限定的燈光秀。（郭麗蘭提供）

東京晴空塔發言人強調：「冬天的晴空塔擁有一種靜謐而深邃的魅力，我們希望每一對來到這裡的戀人們，都能在最清澈的視線中，享受最美的東京，並留下永恆的甜蜜記憶！」更多相關內容詳詢東京晴空塔官網。

