自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

在全球最高電波塔說我愛你 日本冬季限定浪漫之旅

2026/02/05 14:44

東京晴空塔是世界最高電波塔，也是日本代表性的「戀人聖地」。（郭麗蘭提供）東京晴空塔是世界最高電波塔，也是日本代表性的「戀人聖地」。（郭麗蘭提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕深受國人喜愛的日本旅遊中，東京是非常適合各種旅人的探訪地，西洋情人節將至，想要和另一半來個浪漫東京行，日本代表性的「戀人聖地」──東京晴空塔（TOKYO SKYTREE），是不錯的選擇，不論從羽田或成田機場都有直達車，輕鬆開啟專屬兩人的甜蜜之旅。

情人節和另一半同遊東京晴空塔，度過甜蜜時光。（郭麗蘭提供）情人節和另一半同遊東京晴空塔，度過甜蜜時光。（郭麗蘭提供）

已成為日本代表名勝的東京晴空塔高634公尺，是世界最高電波塔及世界第3高建築，除了做為廣播訊號發射塔外，其展望台、購物中心及附屬設施，也成為全球旅人造訪東京的必遊景點，尤其登上東京晴空塔上高350公尺的「天望甲板」、或高450公尺的「天望回廊」，可欣賞360度絕美日夜景觀，堪稱情侶約會首選地。雖然一年四季都適合參觀，但冬季的晴空塔更值得專程造訪，因為冬季東京的空氣濕度低，展現全年度最清澈的透明感，掌握此季特有的高能見度時機登上展望台，一眼望穿關東平原的純淨視野，遠眺富士山、360度環視腳下的東京，沉浸浪漫的日夜景致，幸福感不言而喻。

漫步天望回廊，宛如空中漫步，帶給旅人難忘的體驗。（郭麗蘭提供）漫步天望回廊，宛如空中漫步，帶給旅人難忘的體驗。（郭麗蘭提供）

據說東京晴空塔位於和富士山及明治神宮、皇居（昔日的江戶城）、鹿島神宮（茨城県鹿嶋市）等地連結成的一條「靈光線」（Ray）上，由日光東照宮所在的日光、二荒山（男体山）等神聖之地所發出的「旺氣」像龍脈般連結相通，因此是個氣場超级旺盛的吉祥之地，在這個充滿溫馨浪漫的「戀人聖地」，情侶們可在距離神明最近的高塔上許下浪漫告白，或在祈願彩帶（Wish Ribbon）上寫下祈願詞，象徵愛情被細心守護。

東京晴空塔不只白天可眺望優美風光，落日餘暉景致也十分迷人。（郭麗蘭提供）東京晴空塔不只白天可眺望優美風光，落日餘暉景致也十分迷人。（郭麗蘭提供）

冬季旅遊晴空塔，情侶可攜手漫步天望回廊，沿著玻璃帷幕設計的斜坡緩步而上，彷彿置身星空與城市燈火中，享受浪漫氛圍營造的私密對話空間。在展望台內的景觀咖啡廳點上一杯特製季節飲品，面對著如寶石般閃耀的東京夜景，能享受兩人的靜謐世界。觀景台內還附設有視野超級壯觀的法式餐廳「Restaurant 634」，不管是午餐的日景或是寶石盒般的夜景，配上美食饗宴，絕對是五官的多重享受，充滿甜蜜的氛圍。此外，位於塔底的商業設施「東京晴空街道（Tokyo Solamachi）」擁有超過300間特色店鋪，從限定伴手禮、時尚精品到墨田水族館、天文館等，都能為約會行程增添豐富性；夜幕低垂，晴空塔外牆會換上季節期間限定的燈光秀，無論從塔內俯瞰或從塔外仰望，均能感受到東京晴空塔獨有的美好冬日氛圍。

夜色中的東京晴空塔，外牆換上季節期間限定的燈光秀。（郭麗蘭提供）夜色中的東京晴空塔，外牆換上季節期間限定的燈光秀。（郭麗蘭提供）

東京晴空塔發言人強調：「冬天的晴空塔擁有一種靜謐而深邃的魅力，我們希望每一對來到這裡的戀人們，都能在最清澈的視線中，享受最美的東京，並留下永恆的甜蜜記憶！」更多相關內容詳詢東京晴空塔官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應