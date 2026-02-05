自由電子報
藝術文化

嘉美館長異動頻仍 第3任館長潘青林就任

2026/02/05 18:25

嘉館新任館長潘青林（右一）從代理館長文化局副局長林金龍（左一）手中接下印信。（嘉市政府提供）嘉館新任館長潘青林（右一）從代理館長文化局副局長林金龍（左一）手中接下印信。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立美術館自2020年11月開幕至今，館長異動頻仍，期間文化局副局長林金龍還兩度「救火」代理館長，今天新任館長潘青林上任，潘青林借調自台南大學視覺藝術與設計學系，也是嘉美館第3任館長。

嘉美館前身為1930年代落成的舊菸酒公賣局嘉義分局，入夜後點燈美景璀璨。（嘉義市政府提供）嘉美館前身為1930年代落成的舊菸酒公賣局嘉義分局，入夜後點燈美景璀璨。（嘉義市政府提供）

市長黃敏惠今天主持新任嘉美館長布達儀式，在各界貴賓共同見證下，代理館長文化局副局長林金龍將印信移交潘青林，潘青林完成宣誓就職，由於黃敏惠市長一職於年底到任，任期還有11個月，潘青林屆時可能隨著黃敏惠卸任館長一職。

黃敏惠說，潘青林是博物館學與藝術行政研究學者，台師大美術學研究所美術行政與管理組博士，曾擔任台南市美術館董事、文化部視覺藝術類補助審查委員、高等教育評鑑中心藝術學門訪視委員，並多次受邀參與中央與地方文化機構之展覽策劃、藝術節、公共藝術及博物館營運評選與審查工作，兼具學術研究與實務經驗。

潘青林出身藝術世家，父親為台南重要文化工作者暨資深藝術家潘元石老師，也是奇美博物館籌備處的第一位員工。

潘青林說，她年少時常在寒暑假與假日跟著父親走進博物館，對展場如劇場般的光影與藝術所散發的氛圍留下深刻印象，也在心中種下對藝術與博物館的熱愛；多年後來到嘉館服務，深感這是一段珍貴的跨時空緣分，讓她得以在嘉館延續學術與實務所學。

地方人士說，嘉美館館長頻頻異動，首任館長賴依欣任職4年多最久，於2023年12月離職前往台中赴任台中市立美術館館長，之後文化局副局長林金龍代理館長6個多月，第二任館長視覺藝術與攝影史研究者陳佳琦就任1年3個月離職，由林金龍兩度「救火」代理館長4個月餘，潘青林上任成為第3任館長。

