品風格 > 吃遊聯盟

係金ㄟ！這家飯店40週年慶 平日續住第2晚40元

2026/02/05 17:30

墾丁凱撒大飯店今年2月喜迎開業40週年，飯店推出一系列感恩回饋活動。（墾丁凱撒提供）墾丁凱撒大飯店今年2月喜迎開業40週年，飯店推出一系列感恩回饋活動。（墾丁凱撒提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年適逢墾丁凱撒40週年慶，飯店同時獲交通部觀光署「五星級旅館認證」及環境部「銀級環保旅館」雙重肯定，形成週年慶與專業評鑑並進的雙喜時刻，為將感謝化為實際回饋，以「凱撒40．恆好如初」為題，祭出一系列感恩回饋活動，即日起至2月28日，凡預訂「凱撒假期」住房專案，平日連住2晚，第2晚僅需加價40元，專案含第1晚早餐及晚餐，另贈1,000元享樂金、延退至下午2點及續住加人入住不加價等禮遇。此外，飯店更結合時下年輕人喜愛的「一番賞抽獎」活動，凡於活動期間入住任一住房專案，每房每晚可獲得1張抽獎卡，大獎包括豪華套房住宿券、景觀客房住宿券、蓮花餐廳滿千折百及SPA療程優惠等多元好禮，總計超過4,000份獎項，邀旅人沉浸在接連不斷的驚喜之中。

週年慶限定「凱撒假期」專案，平日續住第2晚加價40元，專案再贈1,000元享樂金。（墾丁凱撒提供）週年慶限定「凱撒假期」專案，平日續住第2晚加價40元，專案再贈1,000元享樂金。（墾丁凱撒提供）

墾丁凱撒攜手屏東排灣酒廠，將南國自然風土轉化為40週年紀念酒禮盒。（墾丁凱撒提供）墾丁凱撒攜手屏東排灣酒廠，將南國自然風土轉化為40週年紀念酒禮盒。（墾丁凱撒提供）

為增添度假的儀式感，墾丁凱撒也特別規畫為期一整年的疊色集章活動，旅人可化身探險家，按圖索驥於飯店內逐一踩點，集滿5顆印章後即可顯影驚喜畫面，透過有趣的疊印技術獲得獨一無二的紀念明信片，讓旅程留下看得見、帶得走的回憶。週年慶期間，墾丁凱撒另攜手屏東縣來義鄉擁有40年釀造專業的在地酒廠「屏東排灣酒廠」，推出40週年紀念酒禮盒，酒標與禮盒設計融入凱撒40週年視覺元素，即日起於墾丁凱撒精品店獨家販售。更多相關內容詳詢墾丁凱撒官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

