你的一針一線也能入展 《虎城百家毯》開放民眾自由創作

國立台南家齊高中流行服飾科學生學生親手縫製充滿創意的織物刺繡作品。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕想讓你的布料變成藝術嗎？國立台南生活美學館「（辶日）迌物─遊戲與生活美學」特展邀請民眾動手參與，現場可自由使用家中布料或藝術家提供材料，將自己的創作加入作品《虎城百家毯》，讓每一段縫線都成為展覽的一部分。

《虎城百家毯》歡迎民眾現場自由發揮創作。（台南生活美學館提供）

《虎城百家毯》是展場中相當吸睛的作品。其創作靈感來自傳統「百納被」文化，百納被通常由家族長輩提供不同花色布料縫製而成，象徵守護、祝福與集體情感的凝聚。作品名稱中的「虎城」，取自台南「府城」諧音。

請繼續往下閱讀...

藝術家黃千倫集結眾人祝福為《虎城百家毯》增添新面貌。（台南生活美學館提供）

藝術家黃千倫以老虎意象為整體造型，結合集體協力完成，傳達人與人之間的連結與溫度。這次更新，更融入國立台南家齊高中流行服飾科學生的織物刺繡作品，為毯面增添青春活力與生活故事。

展覽設置縫紉體驗區，歡迎大小朋友發揮創意，現場完成的作品將由藝術家妝點於《虎城百家毯》，讓觀眾不只是欣賞，也成為作品的一部分。喜歡動手、愛藝術的民眾，不妨帶上家中的布料，一起縫出幸福故事。

特展展期即日起至8月30日，上午9時至下午5時，週一休館。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法