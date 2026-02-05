教育部投近30億 升級全國圖書館打造創新學習空間

教育部長鄭英耀（中）今日走訪「2026台北國際書展」。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動公共建設中長程計畫「Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」，四年（2025年至2028年）投入約29.92億元，補助地方公共圖書館升級硬體設備、導入科技應用及打造創新學習空間，強化公共圖書館作為終身學習基地的功能。

教育部長鄭英耀（右）今日走訪「2026台北國際書展」。（教育部提供）

教育部長鄭英耀今（5）日走訪「2026台北國際書展」表示，閱讀是學習的基石，也是國家競爭力的核心，邀請親師生走進書展，在閱讀中探索新知。

鄭英耀指出，學習不限於校園，而是貫穿一生的歷程，「一本書就像一位不會說話的老師」，往往在關鍵時刻帶來啟發，甚至改變人生。他表示，教育部長期推動全民閱讀，每年編列至少新台幣3500萬元，補助國家圖書館、國立台灣圖書館及國立公共資訊圖書館購置最新圖書與電子資源，確保館藏與時俱進，滿足不同族群需求。

在閱讀推廣方面，教育部也透過「多元閱讀推廣計畫」與「嬰幼兒閱讀推廣計畫」，每年約編列4000萬元補助各縣市推動閱讀服務與圖書購置，從學齡前閱讀啟蒙、校園閱讀素養培養，到青壯年與高齡者跨域學習，與全國公共圖書館合作打造全齡閱讀環境。

鄭英耀也分享個人書單，包括「台灣人的歷史：若林正丈拆解台灣躊躇又持續變動的國族認同」，希望透過歷史脈絡培養多元公共思考能力；「失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫」，關注數位時代下青少年心理健康議題，並建議親子於春節期間共同閱讀，重新思考3C使用與身心平衡；「同理心的創造力：療癒敏感自我、人際關係與世界的實用技巧」，呼應社會情緒學習（SEL）核心精神；以及「暗數據：被看到、被聽到、被測量到的，往往不是「真凶」」，提醒民眾在資訊爆炸時代培養查證與思辨能力。

鄭英耀並參觀國家圖書館「金華藏龍賀興盈」展位，透過解謎互動與顏色濾鏡等科技呈現文獻與手稿影像，展現圖書館結合科技與閱讀推廣的創新方向。

