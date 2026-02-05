自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台南藝博3月登場 展商名單公布

2026/02/05 17:49

台南藝博公布展商名單。（畫廊協會提供）台南藝博公布展商名單。（畫廊協會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕ART TAINAN 2026台南藝術博覽會將於3月12至15日在台南晶英酒店盛大登場，12日舉辦貴賓預展，13日起開放大眾參觀。主辦畫廊協會今日公布展商名單，同時表示，台南藝博過往一直被視為台灣藝術市場的風向球，做為畫廊協會2026年開春第一檔藝術博覽會，將展現多元的藝術形式與創作特色。

台南藝博為飯店型博覽會，此次參展單位含海內外畫廊，加上台南新藝獎、品牌及特展等，共有53個展間。畫協表示，「在快速變化的時代下，今年的台南藝博，我們將轉向那些被遮蔽的、脆弱的低頻聲音；生活才是人文氣息的主角，府城的「百年」是被日常堆砌出來的，台南藝博選擇成為承載溫柔的容器，展現多元的藝術形式與創作特色。」

展商名單如下：

99°藝術中心、阿波羅畫廊、artkake、藝星藝術中心、蔚龍藝術、馨光藝術、首都藝術中心、長亮畫廊、敬園藝術空間、傳承藝術中心、大岡藝術空間、大喜藝術（大喜國際藝術有限公司）、發現藝術、曙畫廊、凡亞藝術空間、Gallery White Birch、銀座獺畫廊、漢鄉藝術、宏藝術、日帝藝術、鶴軒藝術、i599藝術空間、晴山藝術中心、琢璞藝術中心、琂樂堂、L GALLERY、雷相畫廊、尊彩藝術中心、麥克道夫畫廊、名典畫廊、松風閣畫廊、善財畫廊、名冠藝術館、丹之寶、唐灣藝術中心、丁丁藝術空間、意識畫廊、異雲書屋、伊日藝術計劃。

另有南新藝獎的甘樂阿舍美術館、加力畫廊、弎畫廊；以及高雄市現代畫學會基地、台灣女性藝協會的特展。

