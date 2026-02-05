自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

陳武康、皮歇克朗淳台泰合作 《野台羅摩》登比利時列日劇院

2026/02/05 17:50

《野台羅摩》受邀比利時 Festival Pays de Danses 藝術節演出。（CHEN Chun-chi、驫舞劇場提供）《野台羅摩》受邀比利時 Festival Pays de Danses 藝術節演出。（CHEN Chun-chi、驫舞劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕驫舞劇場藝術總監暨編舞家陳武康，與泰國傳統舞蹈大師皮歇・克朗淳（Pichet Klunchun）共同創作的舞蹈作品《野台羅摩》，於2月4、5兩日受邀列日劇院（Théâtre de Liège）主辦的比利時 Festival Pays de Danses 藝術節演出，展現亞洲與歐洲之間持續深化的當代舞蹈對話與文化交流。

《野台羅摩》是陳武康與皮歇・克朗淳以深刻影響東南亞文化的史詩《羅摩衍那》為創作起點；2017至2019年間，兩人走訪泰國、柬埔寨、緬甸與印尼4國，進行田野調查與拜師學習，深入研究史詩中不同角色的舞蹈語彙與文化脈絡，回望傳統舞蹈在歷史、政治與當代環境中的流轉與轉化。2023年在國家兩廳院秋天藝術節首演；2025年受邀德國威瑪藝術節「台灣焦點」演出，也因此開啟與Festival Pays de Danses 藝術節的合作契機。

驫舞劇場說明，邁入第11屆的 Festival Pays de Danses 藝術節，多年來持續匯聚來自世界各地的專業舞團，今年聚焦「遺產與疆域（Heritage and Territories）」主題，深入思考根源、歸屬感與文化交融的多重樣貌，《野台羅摩》作品脈絡正與此主題呼應。昨日首演後，不少觀眾表示，作品經由跨國田野調查與縝密創作的軌跡，細膩呈現傳統與當代之間的對話，令人印象深刻；整體演出宛如一場橫跨地域與時間的文化旅程。

列日劇院亦邀請兩位編舞家陳武康與皮歇・克朗淳擔任由劇院發起的重點平台計畫「The DRIFT project」 的工作坊講師，並分享《野台羅摩》的發展歷程。該平台旨在支持邁入職涯中期、且已於各自國家建立穩固創作基礎的編舞家，透過藝術研究與國際交流的平台，陪伴其深化創作實踐，並拓展國際發展的可能性。

