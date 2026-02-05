台灣藝術進軍倫敦傳佳音！薛保瑕、陳浚豪、李若玫作品 獲大英博物館典藏

薛保瑕《應對-達悟族》壓克力顏料、畫布，173x215公分。2020。（耿畫廊提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕大英博物館近日宣布確認典藏展出的3件台灣當代藝術作品，分別為薛保瑕的《應對：達悟族》、陳浚豪的《臨摹宋范寬〈秋林飛瀑圖〉》以及李若玫的《蟲徑》。

本次獲得大英博物館典藏的3位藝術家作品，曾於倫敦登場的「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」特展展出，該展由文化部「文化黑潮」計畫補助、耿畫廊於2025年底攜手策展人楊佳玲、陳建今，並與國際當代藝術指標品牌Frieze合作，在倫敦核心區域舉辦，展現台灣當代藝術深厚的文化轉譯能量。

李若玫《蟲徑》，影像輸出於金屬相紙、裱於鋁板，20.3 x 26.5公分。2022。（耿畫廊提供）

薛保瑕的作品《應對-達悟族》以當代抽象語彙對應台灣原住民族文化，陳浚豪的《臨摹宋范寬〈秋林飛瀑圖〉》則透過獨特的蚊釘裝置轉譯經典山水，而李若玫的《蟲徑》則以細膩的觀察記錄自然的微觀紋理。據了解，大英博物館此次典藏決定與其往後的策展以及研究計劃有明確關聯，顯示出台灣藝術家的創作已進入全球頂級研究機構的學術視野，對深化台灣藝術在全球文化脈絡中的能見度具有長期影響力。

陳浚豪《臨摹宋范寬〈秋林飛瀑圖〉》，不鏽鋼蚊釘、畫布、碳化夾板，280 x 155.5公分。2022。（耿畫廊提供）

耿畫廊表示，「抒情．暴：倫敦當代臺灣藝術展」不僅象徵台灣當代藝術於國際藝壇的重要現身，亦具體展現文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」結合政府與民間機構能量、推動國際文化交流的成果。耿畫廊並強調，未來將持續攜手藝術家、策展人、國際機構與合作伙伴，深化台灣藝術於全球文化脈絡中的能見度與長期影響力。

