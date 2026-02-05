曾邀觀眾在懶骨頭上與音樂家並肩而坐 非典型天團指揮4月登台

指揮大師伊凡・費雪。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為當代古典樂壇最具革命性的思想家與實踐家，指揮大師伊凡．費雪（Iván Fischer）因不滿傳統樂團如博物館般的僵化，決心親手打造一支「像室內樂團一樣緊密」的頂尖交響樂隊。因此，他於1983年與鋼琴家佐爾丹‧柯西斯（Zoltán Kocsis）共同創立了布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra，BFO）。

費雪深信，藝術從不孤立於殿堂，而是走入人群、照亮角落的行動。除創立「維琴查歌劇節」並發起「布達佩斯音樂節」，更大膽地讓觀眾在懶骨頭上與音樂家並肩而坐，消弭了傳統音樂廳的距離感。他深知僵化的演奏模式會扼殺藝術生命，因此要求團員放下樂器開口合唱，將人聲靈魂注入器樂演奏中，並按每首曲目重新實驗舞台座位編排，只為尋找最完美的「透明音色」。

請繼續往下閱讀...

在費雪帶領下，讓BFO以短短25年就光速躋身「全球十大」頂尖樂團。這位傳奇指揮將於4月親率BFO登台，也是BFO在睽違12年之後，再度訪台演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法