自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

曾邀觀眾在懶骨頭上與音樂家並肩而坐 非典型天團指揮4月登台

2026/02/05 18:14

指揮大師伊凡・費雪。（MNA提供）指揮大師伊凡・費雪。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為當代古典樂壇最具革命性的思想家與實踐家，指揮大師伊凡．費雪（Iván Fischer）因不滿傳統樂團如博物館般的僵化，決心親手打造一支「像室內樂團一樣緊密」的頂尖交響樂隊。因此，他於1983年與鋼琴家佐爾丹‧柯西斯（Zoltán Kocsis）共同創立了布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra，BFO）。

費雪深信，藝術從不孤立於殿堂，而是走入人群、照亮角落的行動。除創立「維琴查歌劇節」並發起「布達佩斯音樂節」，更大膽地讓觀眾在懶骨頭上與音樂家並肩而坐，消弭了傳統音樂廳的距離感。他深知僵化的演奏模式會扼殺藝術生命，因此要求團員放下樂器開口合唱，將人聲靈魂注入器樂演奏中，並按每首曲目重新實驗舞台座位編排，只為尋找最完美的「透明音色」。

在費雪帶領下，讓BFO以短短25年就光速躋身「全球十大」頂尖樂團。這位傳奇指揮將於4月親率BFO登台，也是BFO在睽違12年之後，再度訪台演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應