限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
祖賓梅塔眼中的天才 20歲艾蜜拉將隨布達佩斯之聲首訪台
艾蜜拉．亞布札哈被譽為天才小提琴新星。（MNA提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra，BFO）睽違12年再登台，將於4月台北國家音樂廳連演2天。在音樂總監伊凡．費雪（Iván Fischer）帶領下，攜手天才小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈（Amira Abouzahra）共同演出。
BFO此次訪台亮點之一，是邀請到現年才20歲的德國小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈。擁有一半埃及、一半匈牙利血統的艾蜜拉，出生於音樂世家， 7 歲便完成獨奏首秀，並在 2017 年匈牙利權威才藝秀《Virtuosos》中奪冠，同時榮獲李斯特室內樂團特別獎，被大師祖賓．梅塔讚譽為「她這一代最傑出的天才之一」。
請繼續往下閱讀...
艾蜜拉雖然年僅20歲，演出足跡已遍佈全球 25 個國家，曾登上紐約林肯中心、維也納金色大廳、倫敦皇家歌劇院等頂尖殿堂。此次與BFO攜手登台，將於4月2日領銜演出孟德爾頌協奏曲，屆時台灣觀眾將能親耳聆賞這份融合多元文化、極具歌唱性的靈動琴聲。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應