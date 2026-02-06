自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

客語也能寫科幻！2026台北書展客家館「客．應聲」推7本新作 年底加碼有聲書免費聽

2026/02/06 08:00

台北國際書展客家館，今年已以「客．應聲」為主題。（記者董柏廷攝）台北國際書展客家館，今年已以「客．應聲」為主題。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展於台北世貿一館盛大登場，客委會客家館今年２度參與盛會，攜手鏡文學將「字、語言與文學」深度結合，發表7本橫跨詩歌、散文與小說的重量級作品。這系列新書不僅展現客語書寫的遼闊邊界，客委會更預告將在年底前推動「全本語音化」，讓民眾未來能透過有聲書形式免費聆聽文學之美。

本次發表的7部作品題材極具跨度，從甘耀明《我的鴉鵲公主》描寫70年代聾人少女的成長記憶，到高翊峰《跳童》大膽建構「台北海」近未來賽博龐克末世，描述客語的消失與重生。此外，李旺台《?屋下个番檨樹》生動記錄農村到都市的社會觀察；吳鳴《豐田歲時記》則寫下家族移居花蓮的拓墾史；張郅忻《覓蜆仔》以日常碎片留下珍貴情感。詩集方面，金曲歌手羅思容首本詩集《月光歸路》具備濃厚音樂性，張芳慈詩集《爧》則以大埔腔創作神話寓言長詩。

客委會推出甘耀明、高翊峰、李旺台、吳鳴、張郅忻、張芳慈與羅思容等作家之客語文學新作。（記者董柏廷攝）客委會推出甘耀明、高翊峰、李旺台、吳鳴、張郅忻、張芳慈與羅思容等作家之客語文學新作。（記者董柏廷攝）

策展以「客．應聲」為核心概念，自2月3日至8日規劃32場客家文學沙龍與時代電影院。現場除了新書推介與客庄青年實踐分享，更有「時代電影院」放映《原鄉人》、《小城故事》等經典老片，讓觀眾重溫林鳳嬌與鍾鎮濤在美濃、三義激盪的青春愛情故事。

客委會今年嚴選展出364種、近1500冊好書，包括甫出版的7冊客家文學創作及《詹冰全集》等鎮館作品。為了回饋讀者，館內規劃豐富的集章兌換活動，集滿三個章即可換取主題收納包。消費滿588元送飲料提袋及絹印書袋，滿888元更可獲得限量客庄文創小食福袋。邀請喜愛文化的民眾到場體驗這場具備感官深度的客家文學洗禮。詳詢客委會官網與台北國際書展臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應