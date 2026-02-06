客語也能寫科幻！2026台北書展客家館「客．應聲」推7本新作 年底加碼有聲書免費聽

台北國際書展客家館，今年已以「客．應聲」為主題。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展於台北世貿一館盛大登場，客委會客家館今年２度參與盛會，攜手鏡文學將「字、語言與文學」深度結合，發表7本橫跨詩歌、散文與小說的重量級作品。這系列新書不僅展現客語書寫的遼闊邊界，客委會更預告將在年底前推動「全本語音化」，讓民眾未來能透過有聲書形式免費聆聽文學之美。

本次發表的7部作品題材極具跨度，從甘耀明《我的鴉鵲公主》描寫70年代聾人少女的成長記憶，到高翊峰《跳童》大膽建構「台北海」近未來賽博龐克末世，描述客語的消失與重生。此外，李旺台《?屋下个番檨樹》生動記錄農村到都市的社會觀察；吳鳴《豐田歲時記》則寫下家族移居花蓮的拓墾史；張郅忻《覓蜆仔》以日常碎片留下珍貴情感。詩集方面，金曲歌手羅思容首本詩集《月光歸路》具備濃厚音樂性，張芳慈詩集《爧》則以大埔腔創作神話寓言長詩。

客委會推出甘耀明、高翊峰、李旺台、吳鳴、張郅忻、張芳慈與羅思容等作家之客語文學新作。（記者董柏廷攝）

策展以「客．應聲」為核心概念，自2月3日至8日規劃32場客家文學沙龍與時代電影院。現場除了新書推介與客庄青年實踐分享，更有「時代電影院」放映《原鄉人》、《小城故事》等經典老片，讓觀眾重溫林鳳嬌與鍾鎮濤在美濃、三義激盪的青春愛情故事。

客委會今年嚴選展出364種、近1500冊好書，包括甫出版的7冊客家文學創作及《詹冰全集》等鎮館作品。為了回饋讀者，館內規劃豐富的集章兌換活動，集滿三個章即可換取主題收納包。消費滿588元送飲料提袋及絹印書袋，滿888元更可獲得限量客庄文創小食福袋。邀請喜愛文化的民眾到場體驗這場具備感官深度的客家文學洗禮。詳詢客委會官網與台北國際書展臉書。

