自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

可愛「象寶Golu」出沒！台北國際書展印度館 ６隻超萌小夥伴陪孩子看世界

2026/02/06 12:30

台北國際書展印度館以「小小腦袋，大大創意」為題聚焦兒童想像力。左為互動裝置「會思考的榕樹」。（記者董柏廷攝）台北國際書展印度館以「小小腦袋，大大創意」為題聚焦兒童想像力。左為互動裝置「會思考的榕樹」。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世貿一館舉行，其中印度館以「小小腦袋，大大創意」（Little Minds, Big Ideas）為主題，將焦點對準兒童想像力、閱讀文化與多語學習，把豐富的印度兒童文學定位為創意與文化交流的橋樑。

印度館原創角色「Golu 象寶與小夥伴們」每位角色都代表一個獨特的教育理念。（印度台北提供）印度館原創角色「Golu 象寶與小夥伴們」每位角色都代表一個獨特的教育理念。（印度台北提供）

今年印度館最受矚目的特色是原創角色「Golu 象寶與小夥伴們」，６隻動物靈感源自印度的核心價值，帶領孩子以直覺的方式參觀展館。每位角色都代表一個獨特的教育理念，例如象寶 Golu 象徵永續發展、兔兔 Chintu 代表解決問題的機靈、小鸚 Mina 則引導語言溝通與好奇心。透過這些生動的視覺互動，將抽象的文化價值轉化為有趣的學習體驗。

兔兔Chintu代表解決問題的機靈。（記者董柏廷攝）兔兔Chintu代表解決問題的機靈。（記者董柏廷攝）

展位內還設有獨特的互動裝置「會思考的榕樹」（The Thinking Banyan Tree）。在印度文化中，榕樹象徵知識與智慧。現場邀請孩子將自己的想法以文字或繪畫的形式掛在樹上，讓創意隨著展覽進程如枝幹般自然生長，展現思想如何互相啟發。

掀開印度館動物園創角色圖卡可以看到與印度文化相關的豆知識。（記者董柏廷攝）掀開印度館動物園創角色圖卡可以看到與印度文化相關的豆知識。（記者董柏廷攝）

除了靜態展覽，印度館更準備了一系列精彩沙龍與工作坊，包括「解鎖多語思維」跨文化對談，由 Swati Daftuar 與台灣前國家圖書館館長曾淑賢分享印度與台灣的多語言環境如何激發孩子的思考能力。此外還有引介印度古典戲劇理論「舞論」的情緒工作坊，讓讀者學習如何透過情感素養來支持表達力。2026年台北國際書展印度館將是一個跨越文化的活力空間，誠摯邀請大小讀者一同探索印度文學與藝術的深厚底蘊。詳詢2026台北國際書展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應