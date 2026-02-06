平板毀掉注意力？博客來揭數位閱讀新趨勢 「學練機」解救爸媽的「數位成癮」焦慮

博客來在台北國際書展攤位一隅。（博客來提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展即日起至2月８日在台北世貿一館登場，今年電子書閱讀器攤位數以及占比比往年增長，顯見數位閱讀潮流正展現爆發力。 根據博客來最新銷售數據顯示，數位閱讀業績較去年同期大幅成長55%，總額突破4億元大關。 值得關注的是，擁有電子書閱讀器的會員，其平均購書量竟然是整體會員的近3倍，顯示當硬體解決了藍光傷眼與訊息干擾的痛點後，深度的沉浸式閱讀行為反而被有效激發。

「BooksPad Kids兒童學練機」配備10.3吋彩色護眼大螢幕，採用E-Ink最新EPD面板。（博客來提供）

這股數位閱讀風潮也正向下紮根。 博客來觀察發現，親子與兒童市場的購書動能強勁，童書與青少年文學電子書業績成長17%，漫畫及圖文書更驚人地成長了46%。 此外，以聽代讀的「聲音經濟」同樣在親子市場發酵，兒童聽書業績年成長達23%，主要購買族群集中在30到49歲的女性。 面對數位原住民世代，家長的關注焦點已從資訊取得，轉向如何協助孩子在數位環境中找回專注力。

請繼續往下閱讀...

博客來於書展首度發表專為學齡兒童設計的「BooksPad Kids兒童學練機」。（記者董柏廷攝）

為回應市場需求，博客來於書展首度發表專為學齡兒童設計的「BooksPad Kids兒童學練機」，配備10.3吋彩色護眼大螢幕，採用E-Ink最新EPD面板，不僅視覺負擔較一般LCD平板低三倍，色彩飽和度也大幅提升。 產品核心強調「讀、學、練」三位一體，內建14種學習工具如生字簿、九九乘法及英文單字記憶等，讓孩子從單純的看故事，轉變為能動筆練習、內化知識的主動參與者。

2026台北國際書展人潮持續增長。（記者董柏廷攝）

除了頂級硬體規格，BooksPad Kids也考量到管理痛點，透過「母子帳號」架構讓家長掌握孩子的閱讀軌跡。 甚至超前部署AI知識助理應用，為未來的AI世代學習預留進化空間。 博客來表示，2025年已成功定義成人數位閱讀市場，今年則透過學練機建構完整的「家庭書櫃共享」生態系。 產品於書展期間啟動首發預購，限量300組並祭出超值優惠，搶先為孩子預約通往知識世界的頭等艙。詳詢博客來網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法