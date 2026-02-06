承認平凡很難嗎？ 吳念真自爆買彩券轉換心境

吳念真說：「這齣戲沒有人死、沒有人哭、而且我太太說蠻好笑的！」。（張大魯攝，綠光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕吳念真筆下的「人間條件」系列總是讓人流淚，但2023年推出的《人間條件8凡人歌》，卻讓人笑到發現：原來吳導也很會寫喜劇。但是，笑的背後還是有點心酸，就像吳念真自己說的，戲裡面會看到即將老去的老人、看起來似乎理性卻無理的太太，其實很多家庭都有這樣的角色。這齣以「庶民舞台、小人物視角」的喜劇，描繪當代家庭最荒謬、也最真實的樣貌，將自今年4月起重啟巡演。

「我想讓大家看一看，這就是每個人不願意承認的自己的家，你以為看的是戲，但其實看的是自己的真實人生。」《凡人歌》靈感源自吳念真有次讀到一則新聞指出，有人寧願天天去賭一張彩券贏得頭獎，也不願花一輩子努力工作。吳念真自爆，這份荒謬卻真實的心情，也正是他平日藉由買彩券轉換心境的寫照，於是，就變成此劇男主角68歲的廖明燦（陳希聖飾）。

退休多年的廖明燦，自覺在家中毫無存在感，為了證明自己「還有用」，每天買彩券，直到有一天真的中了頭獎，金錢瞬間改變了他在家中的地位，卻也讓所有關係原形畢露：期待逐漸失控，愛與利用之間，只剩下用新台幣計價的距離。

吳念真說，觀察買彩券其實很有意思，對退休的人來說，這可能是人生最後一個機會，看著老人家在彩券行中，拿著鉛筆勾號碼，做著一個個強大且深遠的夢，「想完成一個人生最後的期待，思索可以做出的貢獻，那是很有趣的，這齣戲雖然看起來是喜劇，但換個角度想，有時也可能會是悲劇。」於是，又覺得其實還滿「人間條件」的。

很多人是從「人間1」開始看到「人間8」，才發現原來可以笑看人間，包括二婚重組家庭、長照焦慮、橫跨3代的世代溝通問題等，這些令人煩躁的主題，竟能在節奏精準的喜劇中，讓人不自覺捧腹，走出劇場時，重新思索活在人間的力量。

