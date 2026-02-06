「 奈粉」看過來！新港魅力商圈規畫舉辦奈良美智周邊商品摸彩

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」巡展，自去年12月12日開始在嘉義縣新港文化館25號倉庫展出以來，全國各地的「奈粉」紛紛湧至新港，而且有不少人是第一次造訪新港，也為新港帶來商機。新港魅力商圈理事長黃靖惠表示，奈良美智周邊熱賣商品經常缺貨，新港占地利之便可以買到，因而商圈規畫辦理奈良美智周邊商品摸彩，回饋熱情的「奈粉」。

嘉義縣新港魅力商圈尾牙聚餐熱討論奈良美智的魅力。（黃靖惠提供）

黃靖惠指出，新港魅力商圈昨天舉辦尾牙聚餐，商圈的店家夥伴分享，奈良美智在台巡迴10年計畫第五站「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」開展以來，遇到很多因為來看奈良美智的展覽，而第一次造訪新港的客人，甚至平日比假日生意更好，讓大家感受到奈良美智的超級魅力。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」吸引不少粉絲第一次造訪新港。（記者蔡宗勳攝）

黃靖惠說，奈良美智周邊商品有些熱門商品經常處於缺貨狀態，讓向隅的「奈粉」扼腕不已，新港魅力商圈有地主優勢，可以在第一時間搶到這些炙手可熱的商品，為了感謝「奈粉」對新港的支持，大家尾牙聚餐時熱烈討論要辦理熱門周邊商品摸彩活動，辦法與時間有待進一步討論。

黃靖惠表示，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展期至5月17日，歡迎大家除了來看展，也推薦到新港各景點走走，吃美食、買伴手禮，體驗新港極具魅力的小鎮風情。同時提醒大家注意原本每個月15日開放線上預約下個月的看展，這個月因為農曆春節的關係，提早到13日預約3月的展覽。

