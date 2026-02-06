自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「 奈粉」看過來！新港魅力商圈規畫舉辦奈良美智周邊商品摸彩

2026/02/06 14:10

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽。（記者蔡宗勳攝）奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」巡展，自去年12月12日開始在嘉義縣新港文化館25號倉庫展出以來，全國各地的「奈粉」紛紛湧至新港，而且有不少人是第一次造訪新港，也為新港帶來商機。新港魅力商圈理事長黃靖惠表示，奈良美智周邊熱賣商品經常缺貨，新港占地利之便可以買到，因而商圈規畫辦理奈良美智周邊商品摸彩，回饋熱情的「奈粉」。

嘉義縣新港魅力商圈尾牙聚餐熱討論奈良美智的魅力。（黃靖惠提供）嘉義縣新港魅力商圈尾牙聚餐熱討論奈良美智的魅力。（黃靖惠提供）

黃靖惠指出，新港魅力商圈昨天舉辦尾牙聚餐，商圈的店家夥伴分享，奈良美智在台巡迴10年計畫第五站「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」開展以來，遇到很多因為來看奈良美智的展覽，而第一次造訪新港的客人，甚至平日比假日生意更好，讓大家感受到奈良美智的超級魅力。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」吸引不少粉絲第一次造訪新港。（記者蔡宗勳攝）「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」吸引不少粉絲第一次造訪新港。（記者蔡宗勳攝）

黃靖惠說，奈良美智周邊商品有些熱門商品經常處於缺貨狀態，讓向隅的「奈粉」扼腕不已，新港魅力商圈有地主優勢，可以在第一時間搶到這些炙手可熱的商品，為了感謝「奈粉」對新港的支持，大家尾牙聚餐時熱烈討論要辦理熱門周邊商品摸彩活動，辦法與時間有待進一步討論。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」吸引不少粉絲第一次造訪新港。（記者蔡宗勳攝）「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」吸引不少粉絲第一次造訪新港。（記者蔡宗勳攝）

黃靖惠表示，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展期至5月17日，歡迎大家除了來看展，也推薦到新港各景點走走，吃美食、買伴手禮，體驗新港極具魅力的小鎮風情。同時提醒大家注意原本每個月15日開放線上預約下個月的看展，這個月因為農曆春節的關係，提早到13日預約3月的展覽。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應