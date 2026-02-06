初二至初六 新北市立十三行博物館推表演、DIY

十三行博物館推出春節系列活動「春馬奔騰十三響—踢躂踢、踢躂踢、踢躂踢踏踢躂踢」。（十三行博物館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節連假在即，新北市立十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行博物館於農曆初二至初六（2月18日至22日）推出春節系列活動「春馬奔騰十三響─踢躂踢、踢躂踢、踢躂踢踏踢躂踢」，結合馬年、海洋文、環境永續元素，把博物館變成一座會跳舞、會發聲的節奏現場，每日安排精采演出，另外也配合文化局「文化走春」活動，民眾與館內「馬」相關元素合照留言即有機會獲得限量馬年貼紙，消費滿額還能抽獎。

羅珮瑄指出，十三行博物館初二開館，春節期間每日推出演出，包含競技扯鈴、街頭打擊、踢踏舞、馬戲雜耍與親子劇場等，演出陣容包含曾闖進《中國達人秀》總決賽的「武鈴忍者」鄭湧蒼、擅長將廢棄桶子化為打擊樂器的「巴奇先生」、以節奏與身體對話的「Jazzy Dance爵希藝術」帶來踢踏舞，以及結合特技與社會關懷的「馬戲之門」。

至於親子族群，羅珮瑄說，萬花筒劇團推出結合十三行博物館年度主軸「海洋永續」的親子戲碼，透過音樂劇、偶劇等多元形式，帶領大朋友小朋友學習環保概念；除了表演外，博物館今年更推出「馬蹄踏踏Kolo響」DIY 手作，邀請民眾利用回收紙箱製作環保小馬車。

十三行博物館補充，配合文化局「文化走春」活動，民眾只要與館內「馬」相關元素合照留言即有機會獲得限量馬年貼紙，消費滿額還能轉扭蛋抽精緻好禮，並角逐其他新北博物館文創商品福袋大禮包，詳細資訊可洽十三行官網。

