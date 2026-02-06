中美洲友邦美食胖卡巡迴 飄香餐車快閃最終站開進故宮

中美洲友邦美食餐車快閃抵達最終站故宮。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕中美洲經貿辦事處與友邦瓜地馬拉、貝里斯駐台大使館，攜手推出「中美洲友邦美食餐車走透透」活動，今（6）日快閃抵達最終站國立故宮博物院，院長蕭宗煌及黃永泰、余佩瑾兩位副院長開心迎接，蕭宗煌表示，文物與美食同為重要的文化載體，故宮深植台灣、連結世界，來自中美洲的異國美食，讓人感受到台灣與友邦之間堅定溫暖的情誼，進而延伸對彼此文化的理解與共鳴。

瓜地馬拉駐台大使艾特維（左）、貝里斯駐台大使梅凱瑟（右），邀請故宮院長蕭宗煌（中）品嚐中美洲友邦風味美食。（故宮提供）

中美洲經貿辦事處主任徐韶慧說明，此次2台特色餐車，瓜地馬拉餐車主打安提瓜精品咖啡，以及國民小吃瓜地馬拉進口哈斯酪梨醬熱狗堡（Shucos）；貝里斯餐車則推出以貝里斯燈籠椒辣醬為基底的肉醬薯條，搭配貝里斯可可茶，展現濃厚的中美洲飲食文化特色。

美食餐車最終站抵達故宮北部院區，現場熱狗堡結合瓜地馬拉風味與貝里斯辣醬，瓜地馬拉大使艾特維及貝里斯大使梅凱瑟直呼是「美妙的組合」，更是一場味覺與視覺的美好邂逅，很高興能在世界級藝術殿堂，讓民眾同時體驗兩國美食風味交織的魅力。

