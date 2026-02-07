明華園原創大戲《崑崙盜兵書》 大稻埕戲苑今、明開演

《崑崙盜兵書》演員陳昭婷（左）與吳米娜。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市藝文推廣處大稻埕戲苑於2月推出多場精采節目，其中明華園戲劇團原創作品《崑崙盜兵書》，於2月7日至8日下午2時30分，在大稻埕戲苑9樓劇場登場。創團邁入97年的明華園藝術家族，此次重回素有「戲窟」之稱的大稻埕，以融合經典精神與當代敘事的全新作品，由明華園總團新生代演員擔綱演出，展現世代傳承中持續蛻變的歌仔戲藝術能量。

此劇以戰國末年為背景，描述修煉千年的黃遙與鳳兒為平定天下，踏上盜取崑崙奇書的艱辛旅程。鳳兒因盜書引來仙人懲處，黃遙不惜以千年道行換取其靈識不滅，並承接遺志，最終將奇書化為《太公兵法》託付給張良。全劇以情義為軸，交織信念與理想，展現橫跨人、仙與歷史的壯闊敘事。

請繼續往下閱讀...

《崑崙盜兵書》演員李郁真。（台北市藝文推廣處提供）

本次演出由陳勝福擔任藝術總監，集結編劇趙雪君、導演陳昭賢及音樂設計陳孟亮等製作群，並由實力派演員吳米娜、陳昭婷、李郁真、黃筱媛攜手呈現。創立於1929年的明華園，在第二代掌舵者陳勝福帶領下勇於革新，歷經內台、外台至現代劇場的轉變。

大稻埕戲苑為推廣傳統戲曲的重要場域之一，本次邀請明華園藝術家族回歸，不僅是世代傳承的展現，更期望透過當代舞台美學，讓傳統藝術綻放新生命。演出期間現場亦規畫相關藝文資訊供民眾參閱，邀請觀眾走進劇場，見證台灣歌仔戲的蛻變能量。詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法