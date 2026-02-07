10分鐘端出紅咖哩雞！英國名廚Daniel Green親授泰菜精髓 簡單食材秒變道地料理

「泰國真滋味：把道地泰式美味帶回家」英國籍泰式料理主廚Mr. Daniel Green示範10分鐘端出一到泰菜。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕想在家煮出熱騰騰的道地泰國菜，卻總覺得備料太複雜嗎？2026台北國際書展於昨（6）日舉辦「泰國真滋味：把道地泰國美味帶回家」活動，邀請英國籍泰式料理名廚Daniel Green分享最新力作《TAKE HOME THAILAND》，由他現場示範如何運用簡單步驟與賣場常見食材，讓經典泰式料理輕鬆走進家中的餐桌。

Daniel Green長年鑽研泰國飲食文化，這次推出的新書是他個人第14本著作。他特別強調健康與清爽的瘦身概念，推翻大眾認為泰國菜往往油膩、重口味的刻板印象。他表示，泰國料理其實可以非常均衡，只要掌握「酸、甜、辣」的調味原則，就能成為日常健康飲食的一部分。在 Daniel Green 的觀點中，魚露是泰式料理的靈魂，優質的魚露香氣濃郁卻不腥，先以酸味開啟味覺，再加入椰糖或蜂蜜平衡甜度，層次感就會立刻顯現。

英國籍泰式料理主廚Mr. Daniel Gree於台北國際書展舉辦「泰國真滋味：把道地泰式美味帶回家」活動現場。（台北書展基金會提供）

活動現場主廚Daniel Green親自示範２道快手料理。其中「泰式豆腐涼拌」主打清爽原味，而「泰式南瓜紅咖哩雞」更讓現場觀眾驚豔，只需準備魚露、椰糖、椰奶與紅咖哩醬，約10分鐘就能完成。他指出，泰式料理的靈活性很高，讀者可以依照個人喜好加入不同蔬菜或肉類，並沒有死板的限制。

主辦單位表示，邀請英國籍主廚詮釋泰國菜，是希望能透過跨文化視角，讓非泰國背景的讀者更無門檻地理解泰菜精髓。藉由國際化的詮釋方式，不僅降低了學習門檻，也讓泰國美食更容易融入不同國家的家庭生活，進一步推廣泰國豐富的飲食文化。詳詢2026台北國際書展官網。

