自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

10分鐘端出紅咖哩雞！英國名廚Daniel Green親授泰菜精髓 簡單食材秒變道地料理

2026/02/07 18:00

「泰國真滋味：把道地泰式美味帶回家」英國籍泰式料理主廚Mr. Daniel Green示範10分鐘端出一到泰菜。（台北書展基金會提供）「泰國真滋味：把道地泰式美味帶回家」英國籍泰式料理主廚Mr. Daniel Green示範10分鐘端出一到泰菜。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕想在家煮出熱騰騰的道地泰國菜，卻總覺得備料太複雜嗎？2026台北國際書展於昨（6）日舉辦「泰國真滋味：把道地泰國美味帶回家」活動，邀請英國籍泰式料理名廚Daniel Green分享最新力作《TAKE HOME THAILAND》，由他現場示範如何運用簡單步驟與賣場常見食材，讓經典泰式料理輕鬆走進家中的餐桌。

Daniel Green長年鑽研泰國飲食文化，這次推出的新書是他個人第14本著作。他特別強調健康與清爽的瘦身概念，推翻大眾認為泰國菜往往油膩、重口味的刻板印象。他表示，泰國料理其實可以非常均衡，只要掌握「酸、甜、辣」的調味原則，就能成為日常健康飲食的一部分。在 Daniel Green 的觀點中，魚露是泰式料理的靈魂，優質的魚露香氣濃郁卻不腥，先以酸味開啟味覺，再加入椰糖或蜂蜜平衡甜度，層次感就會立刻顯現。

英國籍泰式料理主廚Mr. Daniel Gree於台北國際書展舉辦「泰國真滋味：把道地泰式美味帶回家」活動現場。（台北書展基金會提供）英國籍泰式料理主廚Mr. Daniel Gree於台北國際書展舉辦「泰國真滋味：把道地泰式美味帶回家」活動現場。（台北書展基金會提供）

活動現場主廚Daniel Green親自示範２道快手料理。其中「泰式豆腐涼拌」主打清爽原味，而「泰式南瓜紅咖哩雞」更讓現場觀眾驚豔，只需準備魚露、椰糖、椰奶與紅咖哩醬，約10分鐘就能完成。他指出，泰式料理的靈活性很高，讀者可以依照個人喜好加入不同蔬菜或肉類，並沒有死板的限制。

主辦單位表示，邀請英國籍主廚詮釋泰國菜，是希望能透過跨文化視角，讓非泰國背景的讀者更無門檻地理解泰菜精髓。藉由國際化的詮釋方式，不僅降低了學習門檻，也讓泰國美食更容易融入不同國家的家庭生活，進一步推廣泰國豐富的飲食文化。詳詢2026台北國際書展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應