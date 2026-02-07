自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

韓國ABO文學天花板駕到！Flona簽書會寵粉玩猜拳 曝《定義關係》主角若來台最想吃「小籠包」

2026/02/07 13:00

韓耽文學作品《定義關係》作者Flona（中坐者）舉辦簽書會與粉絲互動。（台北書展基金會提供）韓耽文學作品《定義關係》作者Flona（中坐者）舉辦簽書會與粉絲互動。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕風靡台韓的熱門韓耽ABO（Alpha、Beta、Omega，Omegaverse）文學作品《定義關係》，作者Flona昨（6）日現身台北國際書展舉辦簽書會，現場擠滿熱情讀者，尖叫聲與「我愛你」的告白聲此起彼落，害羞靦腆的Flona以英文向書迷致意，表示非常期待與台灣讀者面對面交流。

在粉絲提問環節中，Flona大方分享主角艾許（Ash）與卡萊爾（Carlyle）在故事外的生活細節。針對讀者最感興趣的「角色香水」話題，雖然目前尚未有實體化計畫，但作家細膩描繪了腦海中的香氛想像：卡萊爾適合優雅的玫瑰花香調，而霸氣的艾許則偏向冷冽沉穩的氣味。

韓耽文學作者Flona為書迷簽書。（台北書展基金會提供）韓耽文學作者Flona為書迷簽書。（台北書展基金會提供）

現場互動更是高潮迭起，當被問到兩位主角若來台灣旅行會想嘗試什麼料理時，作家笑稱，艾許是個不折不扣的甜食控，絕對會愛上珍珠奶茶與各式甜點；卡萊爾則偏好火鍋、小籠包等辛香料理，甚至連台灣知名的Kavalan威士忌都在清單內，引發台下書迷熱烈共鳴。

簽名環節中，書迷手持簽名卡與作品集魚貫排隊，Flona老師不僅耐心簽名，更與讀者大玩剪刀石頭布等小遊戲，並在人形立牌上留下親筆簽名。這場簽書會不僅展現了創作者的高度親和力，也讓《定義關係》的魅力從紙本躍入現實，為讀者留下難忘的追星回憶。詳詢2026台北國際書展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應