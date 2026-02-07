韓國ABO文學天花板駕到！Flona簽書會寵粉玩猜拳 曝《定義關係》主角若來台最想吃「小籠包」

韓耽文學作品《定義關係》作者Flona（中坐者）舉辦簽書會與粉絲互動。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕風靡台韓的熱門韓耽ABO（Alpha、Beta、Omega，Omegaverse）文學作品《定義關係》，作者Flona昨（6）日現身台北國際書展舉辦簽書會，現場擠滿熱情讀者，尖叫聲與「我愛你」的告白聲此起彼落，害羞靦腆的Flona以英文向書迷致意，表示非常期待與台灣讀者面對面交流。

在粉絲提問環節中，Flona大方分享主角艾許（Ash）與卡萊爾（Carlyle）在故事外的生活細節。針對讀者最感興趣的「角色香水」話題，雖然目前尚未有實體化計畫，但作家細膩描繪了腦海中的香氛想像：卡萊爾適合優雅的玫瑰花香調，而霸氣的艾許則偏向冷冽沉穩的氣味。

韓耽文學作者Flona為書迷簽書。（台北書展基金會提供）

現場互動更是高潮迭起，當被問到兩位主角若來台灣旅行會想嘗試什麼料理時，作家笑稱，艾許是個不折不扣的甜食控，絕對會愛上珍珠奶茶與各式甜點；卡萊爾則偏好火鍋、小籠包等辛香料理，甚至連台灣知名的Kavalan威士忌都在清單內，引發台下書迷熱烈共鳴。

簽名環節中，書迷手持簽名卡與作品集魚貫排隊，Flona老師不僅耐心簽名，更與讀者大玩剪刀石頭布等小遊戲，並在人形立牌上留下親筆簽名。這場簽書會不僅展現了創作者的高度親和力，也讓《定義關係》的魅力從紙本躍入現實，為讀者留下難忘的追星回憶。詳詢2026台北國際書展官網。

