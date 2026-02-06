自由電子報
藝文 > 即時

九把刀《功夫》改編心魔竟是「他」！分享會首揭拍攝祕辛 坦言深受《飛龍在天》影響

2026/02/06 17:47

作家九把刀分享小說《功夫》改編成電影的過程。（台北書展基金會提供）作家九把刀分享小說《功夫》改編成電影的過程。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕九把刀經典作品《功夫》正式改編搬上大銀幕，今（6）日於台北國際書展舉辦分享會，現場吸引大量書迷與影迷擠爆展場。九把刀在會中聚焦小說改編電影的創作歷程，不僅首度揭露場景選擇與美術設計的幕後思考，更帶領觀眾一窺這部備受期待的作品如何從文字轉化為動態影像。

談到改編壓力，九把刀大方承認籌備過程中的最大心魔就是看過原著的讀者。 他坦言，拍攝時始終在心中與讀者對話，希望在調整敘事節奏與視覺呈現的同時，仍能回應當年寫小說的自己和支持多年的書迷。 對他而言，這不只是技術性的改編，更是一次讓讀者感受到被珍惜與理解的過程。

「從小說到電影之路—《功夫》分享會」擠滿九把刀書迷。（台北書展基金會提供）「從小說到電影之路—《功夫》分享會」擠滿九把刀書迷。（台北書展基金會提供）

分享改編思路時，九把刀特別提到台灣本土文化對《功夫》的深層影響。 他強調，這部電影並沒有打算單純複製經典的港片武俠場面，而是希望回歸自身的成長經驗。 他感性表示，台灣有自己的武俠故事與記憶，童年時反覆播映的連續劇《飛龍在天》，正是他在創作時重要的文化參照，希望能將這些台灣觀眾共同的記憶轉化為電影院中能產生共鳴的畫面。

分享會現場也獨家公開多段電影特效拍攝過程與珍貴的分鏡手稿。 從拳法動作設計到鏡位調度，九把刀逐一解說小說世界如何轉化為影像語言。 他直言，能夠完成《功夫》改編的導演，或許不見得是台灣最厲害的，但絕對是最想完成這部作品的人。 這段令人享受卻也充滿挑戰的旅程，最終希望能帶領影迷一起進入他心中的武俠世界。詳詢2026台北國際書展官網。

