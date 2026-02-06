西門町變成超能力場景！泰國作家Prapt推台泰跨國BL新作 主角讀心術大鬧｢台北國際書展」

當代泰國推理偵探小說家Prapt（右）推出新作《YouPhonic》，將BL親密關係結合歷史、政治與社會認同。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當代泰國推理偵探小說家Prapt，以細膩筆觸將 BL 親密關係結合歷史、政治與社會認同，在泰國文壇獨樹一格。他今（６）日現身台北國際書展泰國主題館，分享以台泰跨國戀為主題的新作《YouPhonic》，此作品靈感源自他的真實家族史，並巧妙地將台北國際書展設定為故事發展背景，引起讀者關注。

Prapt 透露，他的祖先原在中國南方，因國共內戰動盪，長輩們因緣際會分別流落至泰國與台灣，一個大家庭從此斷了聯繫。 直到後來他開始在報紙寫小說，才透過文字的力量重新連結起失散多年的家庭關係。新作《YouPhonic》中，他將主角設定為擁有「聽見作者真實心聲」特異功能的奇才，Prapt 笑稱自己異想天開，喜歡在作品中添加超能力，希望讀者閱讀時，也能感受彷彿有聲音在耳邊細語的趣味。

故事亦融入Prapt在台灣旅遊的心境，讓西門町等在地場景皆躍然紙上。Prapt坦言，寫作時最困難的挑戰在於如何代入有特異功能的主角視角，並在超能力與現實生活間規劃出完整的故事線。此外，小說也生動描繪了台泰兩國的文化差異，例如他發現台灣親戚吃飯上菜後會「敲桌子」表達謝意，而在泰國習慣吃飯配水，台灣則更傾向喝湯，這些生活細節都成為跨國戀曲中的趣味養分。

Prapt表示，非常希望這部小說能正式翻譯成中文出版，讓無論是喜愛 BL 類型的讀者，或對台泰歷史背景感興趣的人，都能透過這部作品看見兩國關係的緊密連結，進一步拉近文化距離。詳詢 2026台北國際書展官網。

