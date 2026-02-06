自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

西門町變成超能力場景！泰國作家Prapt推台泰跨國BL新作 主角讀心術大鬧｢台北國際書展」

2026/02/06 17:57

當代泰國推理偵探小說家Prapt（右）推出新作《YouPhonic》，將BL親密關係結合歷史、政治與社會認同。（台北書展基金會提供）當代泰國推理偵探小說家Prapt（右）推出新作《YouPhonic》，將BL親密關係結合歷史、政治與社會認同。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當代泰國推理偵探小說家Prapt，以細膩筆觸將 BL 親密關係結合歷史、政治與社會認同，在泰國文壇獨樹一格。他今（６）日現身台北國際書展泰國主題館，分享以台泰跨國戀為主題的新作《YouPhonic》，此作品靈感源自他的真實家族史，並巧妙地將台北國際書展設定為故事發展背景，引起讀者關注。

Prapt 透露，他的祖先原在中國南方，因國共內戰動盪，長輩們因緣際會分別流落至泰國與台灣，一個大家庭從此斷了聯繫。 直到後來他開始在報紙寫小說，才透過文字的力量重新連結起失散多年的家庭關係。新作《YouPhonic》中，他將主角設定為擁有「聽見作者真實心聲」特異功能的奇才，Prapt 笑稱自己異想天開，喜歡在作品中添加超能力，希望讀者閱讀時，也能感受彷彿有聲音在耳邊細語的趣味。

故事亦融入Prapt在台灣旅遊的心境，讓西門町等在地場景皆躍然紙上。Prapt坦言，寫作時最困難的挑戰在於如何代入有特異功能的主角視角，並在超能力與現實生活間規劃出完整的故事線。此外，小說也生動描繪了台泰兩國的文化差異，例如他發現台灣親戚吃飯上菜後會「敲桌子」表達謝意，而在泰國習慣吃飯配水，台灣則更傾向喝湯，這些生活細節都成為跨國戀曲中的趣味養分。

Prapt表示，非常希望這部小說能正式翻譯成中文出版，讓無論是喜愛 BL 類型的讀者，或對台泰歷史背景感興趣的人，都能透過這部作品看見兩國關係的緊密連結，進一步拉近文化距離。詳詢 2026台北國際書展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應