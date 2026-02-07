自由電子報
藝文 > 即時

極權時代容不下魔法？捷克作家揭祕「山中女巫」消失真相 對照台灣白色恐怖引共鳴

2026/02/07 09:30

由謝哲青（右1）處持、童偉格（左1）與捷克作家卡特日娜．圖齊科娃（右2）在「被噤聲的歷史：談《日特科瓦村的女巫師》中的女性、國家與記憶」對談。（台北國際書展提供）由謝哲青（右1）處持、童偉格（左1）與捷克作家卡特日娜．圖齊科娃（右2）在「被噤聲的歷史：談《日特科瓦村的女巫師》中的女性、國家與記憶」對談。（台北國際書展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展期2月3日至2月8日在世貿一館登場。5日邀請捷克知名作家卡特日娜．圖齊科娃（Kateřina Tučková）與台灣作家童偉格展開對談，由旅行家謝哲青主持「被噤聲的歷史：談《日特科瓦村的女巫師》中的女性、國家與記憶」的講座，共同探討歐洲深山裡的神祕女巫故事，以及這段歷史如何映照出極權統治下的恐懼與傷痕。

圖齊科娃分享，為了書寫白喀爾巴阡山脈一帶的女巫師故事，她長時間深入地方訪談並查閱大量開放檔案，讓小說建立在厚實且可追溯的歷史脈絡上。她指出，極權年代往往利用恐懼與沉默來壓抑民間信仰與女性思想，雖然小說主角是集結多個真實生命經驗的虛構化身，但圖齊科娃直言，虛構與真實的界線可以交給讀者去體會，因為現實中確實存在許多難以解釋的超自然傳聞與魔法痕跡。

針對文學如何處理暴力記憶，童偉格認為，即便曾經發生過的事也未必容易被理解，小說的虛構語言反而提供了一種重新靠近、重新理解真相的路徑。他連結台灣自身經驗指出，民主開放後台灣人才得以逐步靠近被遮蔽的歷史。童偉格在現場感性表示，我們可以跟文學一起等待，因為文學擁有記錄與存證的力量。謝哲青也呼應，透過虛構作品能縫合過去的傷痛，讓個體的恐懼與遺憾被重新看見。

講座尾聲，3人將話題轉回台灣，從捷克的極權歷史，延伸到台灣的白色恐怖記憶如何被閱讀與理解。童偉格推薦讀者可從《台灣白色恐怖小說選》與《散文選》入手，當恐怖不再只是傳聞，而被轉化為可認知的文字，恐懼便能逐漸被理解與消化。圖齊科娃則感謝台灣讀者的共鳴，她表示雖然兩國背景看似遙遠，但在權力壓迫的歷史上卻能彼此照映，希望這部關於女巫的故事，能讓台灣讀者在文字中獲得跨越國界的共感。

