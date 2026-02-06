自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

建造約1甲子的龍崎農會倉庫成功活化 銀髮族家鄉攝影展打頭陣

2026/02/06 19:35

龍崎區農會60年的鹽倉，成功活化，舉辦DOC學員攝影展。（記者吳俊鋒攝）龍崎區農會60年的鹽倉，成功活化，舉辦DOC學員攝影展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎區農會的鹽倉，建造迄今約60年，整理後空間再利用，轉型兼具藝廊功能的文史工作基地，首場活動為銀髮學員的「家鄉映像誌」攝影展，今（6）日熱鬧揭幕，未來將持續營造，希望成為老聚落、新發展的特色據點。

鹽倉活化後的首檔攝影展，由教育部數位機會中心（Digital Opportunity Center）崑山科大台南高雄輔導團隊所策畫，為銀髮學員的上課、外拍的成果發表，都是以鏡頭書寫、傳遞對家鄉身後情懷的動人作品；龍崎區長陳新澈與地方各界一起揭幕，氣氛熱烈。

龍崎區農會60年的鹽倉，成功活化，轉型為特色空間。（記者吳俊鋒攝）龍崎區農會60年的鹽倉，成功活化，轉型為特色空間。（記者吳俊鋒攝）

1樓是銀髮族們上課的學習成果發表，展出40幅手機拍攝的作品，內容涵蓋地方風情、人物紀實、生活場景等，呈現偏鄉豐富多元的文化樣貌與溫暖情感；2樓為數位媒體區，播放台南、高雄DOC收錄於國家文化資產網影片。

現場除了DOC數位成果實體發表之外，活動期間也有系列的文創商品展售，以及紅包袋燙金DIY等，參觀民眾當日進行臉書留言，還可參加摸彩等活動，邀請大家一起來龍崎看家鄉映像誌，並漫步於空山祭。

為鼓勵銀髮族將所學實際應用於生活，崑山科大台南高雄DOC輔導團隊自2023年起陸續辦理「看！佇家～挖欸故鄉」圖文創意大賽，以及「家鄉的痕跡」攝影創作大賽，引導他們運用日常可得的數位設備，記錄屬於自己與土地的珍貴故事。

2樓規劃了DOC數位成果實體展。（記者吳俊鋒攝）2樓規劃了DOC數位成果實體展。（記者吳俊鋒攝）

鹽倉為2層樓建物，由知名的「山海屯」社會企業協助活化，執行長蘇菀婷表示，於去年6月開始投入環境整理，結合當地的龍和社區團隊攜手打造，讓閒置空間再利用，希望成為龍崎老街的新亮點。

蘇菀婷指出，該棟建物完工於50年代，之前是放置鹽巴的倉庫，也曾外租做為竹編買賣之用，透過洄游農村青年回留計畫的執行，老屋煥然一新，在街區中相當醒目。

DOC為全國在地數位學習服務基地，致力於推動偏鄉數位近用與數位學習，透過生活應用、衛教保健、新興科技等多元課程，並結合行動化數位諮詢服務，協助在地民眾善用數位工具、提升生活品質；目前於台南、高雄共設有24處DOC據點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應