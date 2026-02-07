被「冷海」拉進去寫作的作家！夏曼．藍波安分享達悟生命經驗 談父子關係與民族智慧

夏曼．藍波安於台北國際書展分享眼中的海洋與達悟生命經驗。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展於昨（6）日邀請台灣海洋文學代表作家夏曼．藍波安，於世貿1館黃沙龍分享其眼中的海洋世界，現場座無虛席，聽眾更持續湧入甚至站滿整個會場，顯示出讀者對這位以達悟族視角紀錄海洋生命經驗藝術家的熱烈期待。

夏曼．藍波安昨日特別身著新衣出席，開場即感性表示海洋是他的母親，教會他如何活著以及保持謙卑。他指出，大海的樣貌與一般大眾的認知不同，現代文明教育人們如何征服海洋，但祖先傳承的觀念則是敬畏海洋。夏曼藍波安分享，年輕時求學之路並不順遂，他自認是不擅長考試的人，曾數次落榜，考上大學時甚至無人恭喜。他形容自己的創作都是被冷海拉進去才寫出來的，背後隱藏許多辛酸故事。

夏曼．藍波安於國際書展開講，現場座無虛席。（台北書展基金會提供）

在教學數年後，夏曼．藍波安選擇重返蘭嶼，專注於潛水與捕魚，透過與父輩、祖輩的互動，他重新建立起自我、土地與海洋的連結。他形容蘭嶼的海很黏人，會黏著靈魂，並給予他大量的知識與啟發。他回憶，過去台灣文學中極度缺乏海洋色彩，曾有一次他穿著潛水衣出現在出版社外，聽到有人誇獎他的作品寫台灣的海比台灣人還好，當時因其達悟族名字被誤認為外國人，讓他至今印象深刻。

今年初，夏曼．藍波安的紀錄片《大海浮夢》正式上映，紀錄片藉著他的故事，陳述達悟民族智慧與曾經消逝的父子關係。影片記錄了父子一起造船、捕捉飛魚的日常，展示如何在勞動中修補親情。夏曼．藍波安表示，除了呈現原住民部落社會文化，片中也深刻描繪了父子間的情感矛盾。他感到欣慰的是，許多觀眾甚至看了6次，並將他視為朋友般親近，這種踏實的互動對他而言極具意義。

