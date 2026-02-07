自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

從西藏高原到台灣盛夏！林俊頴✖徐振輔對談：小說虛構要有堅實跳板

2026/02/07 19:00

作家林俊頴。（台北書展基金會提供）作家林俊頴。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展昨（6）日迎來一場跨越地理與世代的深度對談。主辦單位邀請2位書寫主題迥異的大獎作家林俊頴與徐振輔，以「從高原到盛夏」為題，分別帶著各自的作品《七月爍爁》與《馴羊記》同台交流，全程以中、英雙語進行並同步透過網路直播，讓即將面向海外市場的台灣文學作品，提前與國際讀者建立連結。

活動以「一個在空氣稀薄之地探索西藏，一個在七月酷暑凝視家鄉」開場，勾勒兩位作家書寫主題的強烈對比，接著談及各自的書寫位置，並也共同探討「如何站在世界面前寫作」的命題。林俊頴形容「寫小說」為立足現在並思考未來的過程；徐振輔則認為，《馴羊記》是一部關於消逝與哀悼的作品，書寫動機在於試圖與正在消失的事物建立連結。

作家徐振輔。（台北書展基金會提供）作家徐振輔。（台北書展基金會提供）

面對作品中相對陌生的場景，創作者如何定位自我也是現場討論的重點。徐振輔分享，他在創作過程中始終提醒自己先成為一名聆聽者，這能避免筆下的西藏淪為個人想像的投射；林俊頴則對小說的虛構性提出見解，他認為虛構雖然是重要特質，「虛構需要堅實的來源，就像跳水需要好的跳板」。他強調，唯有建立在穩固的來源之上，書寫身邊的人與記憶才能真正成立。

兩人的作品即將展開海外出版計畫，現場亦討論他們對國際讀者的期待。林俊頴表示，作品能被翻譯成外語是作者的幸運，他希望藉由外譯讓海外讀者認識台灣特有的文化氣味；徐振輔則期盼，《馴羊記》能被國際社會理解為一種來自台灣世代的觀看方式，展示如何用台灣的記憶與經驗回望西藏。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應