從西藏高原到台灣盛夏！林俊頴✖徐振輔對談：小說虛構要有堅實跳板

作家林俊頴。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展昨（6）日迎來一場跨越地理與世代的深度對談。主辦單位邀請2位書寫主題迥異的大獎作家林俊頴與徐振輔，以「從高原到盛夏」為題，分別帶著各自的作品《七月爍爁》與《馴羊記》同台交流，全程以中、英雙語進行並同步透過網路直播，讓即將面向海外市場的台灣文學作品，提前與國際讀者建立連結。

活動以「一個在空氣稀薄之地探索西藏，一個在七月酷暑凝視家鄉」開場，勾勒兩位作家書寫主題的強烈對比，接著談及各自的書寫位置，並也共同探討「如何站在世界面前寫作」的命題。林俊頴形容「寫小說」為立足現在並思考未來的過程；徐振輔則認為，《馴羊記》是一部關於消逝與哀悼的作品，書寫動機在於試圖與正在消失的事物建立連結。

請繼續往下閱讀...

作家徐振輔。（台北書展基金會提供）

面對作品中相對陌生的場景，創作者如何定位自我也是現場討論的重點。徐振輔分享，他在創作過程中始終提醒自己先成為一名聆聽者，這能避免筆下的西藏淪為個人想像的投射；林俊頴則對小說的虛構性提出見解，他認為虛構雖然是重要特質，「虛構需要堅實的來源，就像跳水需要好的跳板」。他強調，唯有建立在穩固的來源之上，書寫身邊的人與記憶才能真正成立。

兩人的作品即將展開海外出版計畫，現場亦討論他們對國際讀者的期待。林俊頴表示，作品能被翻譯成外語是作者的幸運，他希望藉由外譯讓海外讀者認識台灣特有的文化氣味；徐振輔則期盼，《馴羊記》能被國際社會理解為一種來自台灣世代的觀看方式，展示如何用台灣的記憶與經驗回望西藏。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法