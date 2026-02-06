白先勇認證「這３人」最傳神！曝《孽子》選角內幕 范植偉「這特質」成唯一指定

白先勇（右）與曹瑞原（左）於台北國際書展對談文學作品改編影視的過程。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕知名作家白先勇今（6）日現身2026台北國際書展，舉辦新書《白先勇的戲劇人生》分享會。白先勇與導演曹瑞原同台大爆當年《孽子》改編電視劇的選角內幕，更直接點名他心中「靈魂最對味」的3位演員，讓現場書迷聽得大呼過癮。

說起白先勇筆下的人物，個個性格鮮明，要從文字轉化為真人演出，難度極高。白先勇在現場直接「翻牌」，認證他心中最傳神、最無可取代的影視改編角色共有三位：分別是電影《金大班的最後一夜》中風華絕代的姚煒、電影《玉卿嫂》裡愛得激烈的楊惠姍，以及電視劇《孽子》裡眼神倔強的范植偉。白先勇認為，這3位演員不只是外型符合，最珍貴的是他們精準抓住了角色內在的靈魂與氣質，彷彿從書中走出來一般。

請繼續往下閱讀...

尤其提到經典台劇《孽子》，導演曹瑞原回憶起當年的選角過程，直呼簡直是「大海撈針」。為了尋找劇中核心人物「阿青」，劇組當年幾乎跑遍全台高中校園獵才。加上當時社會風氣尚未如現在開放，許多男演員一聽要演同志題材，擔心被定型或引來異樣眼光，紛紛打退堂鼓，讓選角一度陷入膠著。

就在眾人苦惱之際，范植偉出現了。曹瑞原與白先勇一致認為，當年范植偉身上那種獨特的邊緣氣質，加上眼神中流露出的叛逆與憂鬱，完全就是活生生的「阿青」。白先勇強調，選角對了，戲就成功了一半，范植偉當年的形象與書中精神高度契合，成為該角色的不二人選，也成就了這部台劇史上的經典。

《孽子》的影響力不僅止於電視劇，後續改編為舞台劇同樣獲得迴響。白先勇坦言，原以為這部結構龐大、人物眾多的小說難以搬上舞台，沒想到2014年首演及2020年巡演皆創下票房佳績。劇中父親在跑馬燈下呼喚離家孩子的橋段，具象化了華人家庭中最糾結的父子情感，這份視覺衝擊甚至比文字更直接地觸動觀眾淚腺。

《一把青》演員連俞涵驚喜現身書展座談會，與白先勇握手致意。（台北書展基金會提供）

除了回顧選角往事，現場還有驚喜彩蛋。曾演出公視時代劇《一把青》朱青一角的演員連俞涵意外現身，與白先勇同台交流。《一把青》同樣改編自白先勇作品，連俞涵的出席象徵了文學與影視改編的世代傳承，也讓這場講座增添了不少跨世代的對話火花。

白先勇表示，無論是小說、電視劇還是舞台劇，載體雖然不同，核心始終是對人性的關懷。當年《孽子》電視劇播出時，曾引發社會廣泛討論，許多家庭因為這部戲開始正視同志議題，正是文學透過不同媒介傳播後產生的社會能量。他期盼未來的創作者能繼續在「集體冒險」中，讓文學作品走得更遠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法