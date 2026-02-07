嘉義鹿草寫生會「百老繪」阿公阿嬤神韻 用藝術記錄長輩生活

「百老繪~松竹長青-鹿草寫生會作品成果展」今開展。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉松竹村出身的畫家鄭炳煌，與藝術家同好創辦鹿草寫生會，12年來指導社區長輩畫畫，用繪畫、藝術關懷並陪伴長輩，去年在鹿草鄉公所推動下，鹿草寫生會近距離觀察、陪伴、與對話，捕捉松竹村長輩神情、居所與創作片刻，今起在鹿仔草民俗文化學堂舉辦「百老繪~松竹長青-鹿草寫生會作品成果展」，子孫看到阿公、阿嬤成畫作主角，開心又驕傲。

鹿草寫生會創辦人鄭炳煌（右）為嘉義縣長翁章梁（中）、鹿草鄉長嚴珮瑜（左）導覽解說。（記者王善嬿攝）

今展覽開幕典禮，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、鹿草寫生會創辦人鄭炳煌、「嘉義風」藝術群等人出席。

翁章梁表示，很多藝術作品不是講究畫得「像不像」，而是畫家與被畫者透過互動、溝通，進入被畫者精神世界，藝術家用敏銳、細膩筆觸將長輩想法留在畫面上。

翁章梁說，感謝鄭炳煌老師等藝術家，10多年來教長輩畫畫，讓長輩在創作藝術的過程中忘記時間，就不會胡思亂想、十分快樂。

松竹村長林明助（左）今天看到母親當主角的畫作，開心又驕傲。（記者王善嬿攝）

松竹村長林明助的8旬母親也是畫作主角之一，林明助說，感謝藝術家捕捉媽媽神韻，媽媽偶爾會拍照，但從未當模特兒成為畫作中的主角，媽媽被畫的時候既興奮又有趣。

鄭炳煌說，為捕捉阿公阿嬤神情、生活情形，還先舉辦見面會，讓藝術家們與阿公、阿嬤聊天、認識再創作，從籌備至創作完成約3、4個月，除藉此讓社區文化底蘊被更多人看見，也成為藝術家與長輩彼此交流的珍貴記憶。

85歲阿嬤成為畫中主角，還因此得知原來畫家鄭炳煌是兒子的同學。（記者王善嬿攝）

嚴珮瑜說，鹿草鄉松竹村孕育鄭炳煌等藝術家，他們雖旅居到外縣市，返鄉教導長輩從零開始學繪畫，至今舉辦多次展覽、出版畫冊，長輩們還獲得「老繪仔」美名；此次是鄭炳煌等藝術家為長輩們作畫，為長輩留下很好的創作與生活紀錄。

