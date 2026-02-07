自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

迎新春好兆頭 「福馬瀛新春」版印年畫展新營開幕可玩版畫

2026/02/07 14:34

名導陳坤厚（右一）、台南市副市長葉澤山（左三）等人為版畫展開印春聯「福、馬、瀛、新、春」揭幕。（記者楊金城攝）名導陳坤厚（右一）、台南市副市長葉澤山（左三）等人為版畫展開印春聯「福、馬、瀛、新、春」揭幕。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕迎接農曆新年，新營文化中心今（7）日為「福馬瀛新春─十二生肖版印年畫展」開幕，有114件版畫作品展覽至3月8日，由資深版畫家吳鴻滄策畫，展出台南藝術家版印年畫作品及歷屆全國版印年畫徵選首獎作品，呈現傳統與創新的創作，也有現場版印年畫、版印工作坊讓民眾感受版印創作的樂趣，1幅色彩豐富的版印年畫，甚至要使用超過10塊基板來層層套印才能完成，讓觀眾對版畫創作的細功大開眼界。

新營文化中心展出「福馬瀛新春─十二生肖版印年畫展」。（記者楊金城攝）新營文化中心展出「福馬瀛新春─十二生肖版印年畫展」。（記者楊金城攝）

新營文化中心展出「福馬瀛新春─十二生肖版印年畫展」。（記者楊金城攝）新營文化中心展出「福馬瀛新春─十二生肖版印年畫展」。（記者楊金城攝）

版畫展由台南市副市長葉澤山、名導陳坤厚、台南市文化局副局長林韋旭、台南市教育局副局長王崑源等人為版畫春聯「福、馬、瀛、新、春」開印揭幕；葉澤山說，版印年畫展不僅展現本土風情與生活元素，也呈現版畫技法的創新與時代性，期望讓觀眾在濃厚的年節氛圍中，重新認識年畫文化價值，促進傳統藝術的傳承與推廣。

版畫創作吸睛。（記者楊金城攝）版畫創作吸睛。（記者楊金城攝）

新營文化中心第一畫廊展出作品共42件，參展的台南藝術家有潘元石、林智信、黃郁生、楊明迭、蔡宏霖、林昭安、王振泰、謝省民、吳鴻滄、林淑芬等人的創作及得獎作品。第二畫廊則展出2015至2026年間「全國版印年畫徵選」首獎作品，有72件，以12生肖為主題，每生肖各6件，呈現當代版印年畫藝術之多樣創新面貌。

觀眾可玩版畫馬年賀年卡套印體驗。（記者楊金城攝）觀眾可玩版畫馬年賀年卡套印體驗。（記者楊金城攝）

展場並特別展示多種版材與創作工具，讓觀眾得以深入了解版畫從構思到完成的創作流程。也有「馬年斗方春聯紅包袋」版畫體驗工作坊，透過凸版刻印與網版印刷技法，帶領民眾迎接新春，一起「開印好運」，展場另讓觀眾體驗單張馬年版畫賀年卡，套印4次即可完成。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應