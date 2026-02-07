宜蘭綠舞啟動春遊「吃好睡好計劃」 平日限定出遊最超值

綠舞推出春遊「吃好睡好計劃」，旅客可擇一熱門體驗參加，圖為SASA Play灑畫。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕立春後，出遊的心情也伴隨春陽高昂，宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至3月31日，推出週一至週四限定「3月專屬・春日吃好睡好計劃」1泊2食住房專案，內含免費暢遊日式主題園區、文創小舖DIY與休閒中心設施，並可從園區熱門體驗「經典浴衣體驗／手作日式和菓子／SASA Play灑畫」3擇1，適合情侶、好友與親子平日出遊，避開人潮以慢步調享受質感度假：白天換上浴衣漫步園區、與萌寵近距離互動；回房可在浴缸泡澡放鬆，窗景遠眺龜山島與蘭陽平原田園風光；晚餐至日光璽舞享用雙人鍋物2選1，夜晚再享住客免費宵夜，以最超值的平日優惠完成「吃好、睡好、玩剛好」假期。

「吃好睡好計劃」專案提供多元房型選擇，適合情侶、好友與親子平日出遊。（綠舞國際觀光飯店提供）

近距離與羊駝、水豚、梅花鹿互動，享受被萌寵包圍的溫馨感。（綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞說明，此次專案特別提供多元房型選擇，包含玥雙人客房、嵐四人客房等，客房以大片窗景引入自然光，搭配房內浴缸，讓旅客回到房內即可放慢步調、舒緩一整天的疲憊；另備有客房MINI BAR與迎賓小點，讓入住體驗更充滿驚喜。除了吃得好、睡得好，綠舞也把春天的「最好拍」與「最療癒」融入旅程：旅客可換穿經典浴衣漫步5.7公頃日式造景園區，一秒感受和風度假氛圍，並與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵近距離互動；同時提供「經典浴衣體驗／手作日式和菓子／SASA Play灑畫」活動3擇1，豐富旅程內容、增添回憶亮點。餐飲則以晚間鍋物為春夜收尾，可選擇日光璽舞雙人壽喜燒或新品味噌腐乳鍋，讓旅客在一天活動後以熱食暖心放鬆。更多相關內容詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

