藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

大倉久和馬年造型蛋糕添喜慶 吃一口「馬上有錢」、「柿柿如意」

2026/02/07 15:56

大倉久和大飯店The Nine烘焙坊「柿柿如意」造型蛋糕。（大倉久和大飯店提供）大倉久和大飯店The Nine烘焙坊「柿柿如意」造型蛋糕。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接馬年好采頭，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊以日式精緻甜點工藝結合吉祥寓意，推出2款馬年限定造型蛋糕「馬上有錢」與「柿柿如意」，將祝福化為甜蜜滋味，無論是新年送禮或犒賞自己，皆是吉利又討喜的節慶好禮，即日起好運開放預購，好運歡喜取貨從2月9日至3月1日止。

大倉久和大飯店The Nine烘焙坊「馬上有錢」造型蛋糕。（大倉久和大飯店提供）大倉久和大飯店The Nine烘焙坊「馬上有錢」造型蛋糕。（大倉久和大飯店提供）

「馬上有錢」外型是活潑可愛的日式小馬，背上載著金幣與金元寶，帶有馬上發財與馬上有錢的祝福意味。蛋糕以檸檬馬鞭草引出百香果與金桔的清新果酸，金桔奶餡與杏仁海綿蛋糕層層鋪陳，外層包覆白巧克力脆皮淋面，口感清爽不膩，為新的一年捎來充滿祝福的甜蜜滋味，同時傳遞新年馬上發財的美好祝願。「柿柿如意」是圓潤討喜的柿子造型，象徵「事事如意，好事會發生」，蛋糕以優格柿子慕斯為主體，內層搭配柿子庫利的自然甜韻，佐以杏仁海綿蛋糕與香橙芭芮脆片，最後覆上絲滑橘色巧克力淋面，果香與甜韻交織的風味表現細緻的層次，為馬年獻上滿載祝福的甜蜜開場。

歐風館主廚特製小蛋糕。（大倉久和大飯店提供）歐風館主廚特製小蛋糕。（大倉久和大飯店提供）

歐風館春季異國料理讓消費者品嘗異國美食，用味蕾環遊世界。（大倉久和大飯店提供）歐風館春季異國料理讓消費者品嘗異國美食，用味蕾環遊世界。（大倉久和大飯店提供）

此外，大倉久和為感謝每位消費者的支持與相伴，特別首創糕點外帶禮遇，即日起至2月19日止，凡於平、假日晚餐時段前來歐風館用餐，即可獲贈由大倉久和西點主廚親自烘焙的小蛋糕（6入）1盒，讓賓客在餐後，還能將這份甜美精緻與溫暖心意帶回家，與親友一同分享專屬於歐風館的美好時光。歐風館今春以「異國料理」為主題，2月1日起推出新菜色，以呈現歐洲經典傳統美食、精選暖心湯品以及強調健康與色彩的「繽紛鮮蔬沙拉」，讓春日餐桌在美味與輕盈之間取得完美平衡，還有多道歐洲經典佳肴，讓味蕾環遊世界。更多相關內容詳詢大倉久和大飯店官網。

