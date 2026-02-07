自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

這顆星星叫「廖繼春」！「虹霓色彩樂詩」展國美館登場 首曝大師私藏相機與手繪絹布包

2026/02/07 16:56

廖繼春作品飽含躍動的線條與大膽用色。（記者董柏廷攝）廖繼春作品飽含躍動的線條與大膽用色。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台中報導〕2026年適逢台灣繪畫大師廖繼春逝世50週年，國立台灣美術館（國美館）今（7）日推出「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」回顧展。展覽不僅匯集了128件珍貴作品，亦創造人文與科學跨界佳話，開幕典禮時，國立中央大學將編號663468的小行星正式頒贈命名為「廖繼春（Liaochichun）」，讓大師的藝術光芒從畫布延伸至浩瀚星空。

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」回顧展即日起至5月10日在國美館101展覽室登場。（記者董柏廷攝）「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」回顧展即日起至5月10日在國美館101展覽室登場。（記者董柏廷攝）

國美館表示，廖繼春被譽為台灣色彩的魔術師，其作品以明亮、奔放且富節奏感的筆觸著稱，此次展覽備受矚目的亮點之一，是特別從台北市立美術館出借的1928年經典名作〈有香蕉樹的院子〉，此作曾入選日本第9回帝國美術展覽會，是廖繼春早期最重要的代表作，展現了他對南方光影與常民生活的敏銳捕捉。

為了讓觀眾更貼近藝術家的真實形象，展覽更首度公開許多珍貴的私人生活物件。包含廖繼春生前使用的相機、明信片與親筆書信，其中最感人的物件，莫過於一只由廖繼春親手贈予愛女的手繪絹布包。國美館提到，此些日常物件與畫作相互映照，勾勒出藝術家在創作出絢麗虹霓色彩的背後，溫潤且充滿情感的生命厚度。

展覽首度公開廖繼春生前使用的相機。（記者董柏廷攝）展覽首度公開廖繼春生前使用的相機。（記者董柏廷攝）

國美館說明，在文化部「重建台灣藝術史2.0」的架構下，本展透過4大主題「光影躍動」、「線彩輝映」、「統合超越」及「歲月足跡」，梳理廖繼春從外光派、野獸派到抽象形式的轉變，策展人國美館資深研究員薛燕玲歷時2年深入研究，克服作品流向考證的艱難挑戰，最終在廖氏家族、各大美術館及私人藏家的支持下，完整呈現了大師返璞歸真的藝術巔峰。展覽即日起在國美館101展覽室展出至5月10日。詳詢國美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應