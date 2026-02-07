作育英才數十年從未辦展 女兒薛雅馨出手策畫人生首展 場面溫馨動人

雲林科技大學電子系教授薛雅馨收集父親薛順雄與已故母親周喜世兩人創作，在豐泰文教基金會綠園區辦兩人人生首次個展。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林科技大學電子系教授薛雅馨的父親薛順雄教授與已故母親周喜世老師曾作育英才無數，兩人創作許多詩文、畫作、書法等作品，薛雅馨集結兩人心血，今（7）日在豐泰文教基金會綠園區為兩人舉辦人生首次個展，取名「雲深筆遠 世暖文生」聯展，現場大師雲集，跨世代的門生故舊齊聚，場面溫馨。

薛雅馨表示，父親薛順雄是古典文學兼書法大師，隨時可作詩、寫詩，作品都寫在A4紙、廣告單張、餐巾紙上，甚至用立可白創作，執教60年孕育無數學生，卻從未辦過一場展覽。而母親周喜世也執教鞭30年，退休後喜好寫文章、更自學水彩畫，創作出無數作品。

薛雅馨表示，6年前爸爸記憶力開始衰退，頻繁進出醫院，她想起母親生前曾盼舉辦文章與繪畫展，卻因病離世未能如願，留下深深遺憾，因此4個月前決定替父親籌畫這場展覽，也完成母親心願。

薛雅馨說，爸爸多年皆以生活中的點滴為創作題材，無論是早餐、搭飛機、探訪女兒，甚至妻子重病出院心情，他都能化成詩句，父親作品散落家裡各處，透過展覽一口氣整理多達600件作品，還有9成從未對外曝光。

此次展覽除有薛順雄的詩文書法、周喜世的繪畫文章，還展出當年被調查局調查跟監檔案。薛雅馨表示，爸爸無黨無派，只因他是台灣教授協會創始人之一，主張民主權利而受關注。現場同步展出他民國50年的大學畢業論文原稿。

薛雅馨表示，展區還設置科技互動閱覽區，結合手勢操作與影音展示，讓觀眾以跨域方式親近文學與書畫，並推出展覽限定紀念品，將詩書與繪畫轉化為立體陶瓷與生活器物，展期自2月7日至3月4日，歡迎各界觀展。

