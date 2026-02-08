自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

泰國廣告為什麼那麼好笑？泰創意鬼才維猜解析 ｢大人看不懂｣的廣告才叫成功

2026/02/08 09:00

泰國廣告鬼才維猜（講台上左2）現身台北國際書展泰國館分享如何透過獨特的幽默感與人性洞察，打造爆紅廣告。（台北書展基金會提供）泰國廣告鬼才維猜（講台上左2）現身台北國際書展泰國館分享如何透過獨特的幽默感與人性洞察，打造爆紅廣告。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕每當滑到泰國廣告，總讓人忍不住邊笑邊看完，甚至連眼眶都泛紅。泰國知名創意公司總監維猜（Vichai）昨（7）日現身台北國際書展，分享新書《Insight Job 廣告狂想物》並解析泰國創意橫掃全球的秘訣。維猜拋出一個特別觀點：真正拍給青少年看的廣告，如果連大人都看得懂，那這個創意反而出了大問題。

維猜分享，團隊最初並非為了開廣告公司，只是純粹想在 YouTube 上玩內容，意外開拓出不受傳統形式束縛的敘事風格，他現場展示引發全泰國熱議的飲料廣告「青春就該瘋一場」，打破過往廣告對年輕人只有「熱血模範生」或「五彩繽紛」的刻板設定。維猜觀察到，真正占大多數的年輕人，其實是那些坐在教室中間、不顯眼，甚至翹課老師都不會發現的一群，當這支廣告播出後，許多年輕觀眾紛紛表示，這是第一次在廣告中感受到被理解。

泰國廣告鬼才維猜（右）解析泰國廣告的泰式幽默。（台北書展基金會提供）泰國廣告鬼才維猜（右）解析泰國廣告的泰式幽默。（台北書展基金會提供）

針對不同客群，維猜也有獨特洞察。 為了推廣飛往日本福岡的航線，他將大自然的芬多精具象化為「福岡乳霜」。視覺上呈現上班族在繁忙生活中，如何透過一場旅行為乾枯的身心「擦乳霜」充電，成功將抽象的旅行感受轉化為極具渲染力的創意概念。

維猜強調，創意的核心不在於迎合所有人，而是精準理解對話對象，並給予創作者足夠的發揮空間。他認為，唯有讓創作者說出屬於自己世代的語言，廣告才能產生真正的影響力。對於許多追求讓長官、老闆看懂的廣告主，維猜的建議無疑提供了一個全新的思考方向。2026台北國際書展展至2月8日，詳詢台北國際書展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應