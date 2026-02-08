泰國廣告為什麼那麼好笑？泰創意鬼才維猜解析 ｢大人看不懂｣的廣告才叫成功

泰國廣告鬼才維猜（講台上左2）現身台北國際書展泰國館分享如何透過獨特的幽默感與人性洞察，打造爆紅廣告。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕每當滑到泰國廣告，總讓人忍不住邊笑邊看完，甚至連眼眶都泛紅。泰國知名創意公司總監維猜（Vichai）昨（7）日現身台北國際書展，分享新書《Insight Job 廣告狂想物》並解析泰國創意橫掃全球的秘訣。維猜拋出一個特別觀點：真正拍給青少年看的廣告，如果連大人都看得懂，那這個創意反而出了大問題。

維猜分享，團隊最初並非為了開廣告公司，只是純粹想在 YouTube 上玩內容，意外開拓出不受傳統形式束縛的敘事風格，他現場展示引發全泰國熱議的飲料廣告「青春就該瘋一場」，打破過往廣告對年輕人只有「熱血模範生」或「五彩繽紛」的刻板設定。維猜觀察到，真正占大多數的年輕人，其實是那些坐在教室中間、不顯眼，甚至翹課老師都不會發現的一群，當這支廣告播出後，許多年輕觀眾紛紛表示，這是第一次在廣告中感受到被理解。

泰國廣告鬼才維猜（右）解析泰國廣告的泰式幽默。（台北書展基金會提供）

針對不同客群，維猜也有獨特洞察。 為了推廣飛往日本福岡的航線，他將大自然的芬多精具象化為「福岡乳霜」。視覺上呈現上班族在繁忙生活中，如何透過一場旅行為乾枯的身心「擦乳霜」充電，成功將抽象的旅行感受轉化為極具渲染力的創意概念。

維猜強調，創意的核心不在於迎合所有人，而是精準理解對話對象，並給予創作者足夠的發揮空間。他認為，唯有讓創作者說出屬於自己世代的語言，廣告才能產生真正的影響力。對於許多追求讓長官、老闆看懂的廣告主，維猜的建議無疑提供了一個全新的思考方向。2026台北國際書展展至2月8日，詳詢台北國際書展官網。

