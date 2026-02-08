白雪公主與77個小矮人？義大利繪本作家大衛．卡利解析「童話魔改術」

義大利繪本作家大衛．卡利於2026台北國際書展舉辦講座。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕寫故事真的是任何行業、任何人都能做的事。由文化部主辦的台北國際書展，昨（7）日下午在主題廣場舉辦義大利繪本鬼才大衛．卡利（Davide Cali）的分享會「每個人都可以寫故事——《說故事》的創作宇宙」。去年講座大獲好評，今年卡利再度獲大塊文化董事長郝明義邀請來台，分享看似簡單卻具備無窮魅力的故事的誕生過程。

大衛．卡利在講座開場直言，故事的靈感來源無處不在。無論是從他人的作品、經典文本、歷史事件出發，或是觀察社會現象與整理自身經驗，都是極佳的素材。談及跨國合作，大衛．卡利以與法國插畫家拉斐爾．巴巴內格（Raphaëlle Barbanègre）合作的《Blanche-Neige et les 77 nains（白雪公主與77個小矮人）》為例，說明如何在耳熟能詳的童話基礎上，加入幽默感與變形。他認為，故事不一定要句句屬實，適度加入想像，能讓敘事更開放，他以作品《Chez Moi（我的家鄉）》為例子，便是將個人四處旅行、尋找安身之處的真實經驗，延伸出更具共鳴的情感空間。

義大利繪本作家大衛．卡利（左）暢談個人創作歷程。（台北書展基金會提供）

對於許多創作者面臨的卡關問題，大衛．卡利也分享他曾犯過的３個錯誤。首先是沒有固定寫作時間，其次是卡在結局，最後則是過度懷疑自己的想法不夠好。他提醒，這些掙扎是創作者的必經之路，最重要的是不要因此停下腳步。大衛．卡利鼓勵有志創作的人：不要懷疑，趕快開始寫吧。

講座尾聲，大衛．卡利透露，他目前正與台灣插畫家進行新的合作計畫，未來將推出風格與以往截然不同的新作。他強調，創作始終來自對生活的喜愛與好奇心，只要保持觀察，每個人都能找到專屬的故事入口。此外，新作《說故事》是大衛．卡利與大塊文化獨家合作，目前全球僅有繁體中文版。詳詢2026台北國際書展官網。

