自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

白雪公主與77個小矮人？義大利繪本作家大衛．卡利解析「童話魔改術」

2026/02/08 13:00

義大利繪本作家大衛．卡利於2026台北國際書展舉辦講座。（台北書展基金會提供）義大利繪本作家大衛．卡利於2026台北國際書展舉辦講座。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕寫故事真的是任何行業、任何人都能做的事。由文化部主辦的台北國際書展，昨（7）日下午在主題廣場舉辦義大利繪本鬼才大衛．卡利（Davide Cali）的分享會「每個人都可以寫故事——《說故事》的創作宇宙」。去年講座大獲好評，今年卡利再度獲大塊文化董事長郝明義邀請來台，分享看似簡單卻具備無窮魅力的故事的誕生過程。

大衛．卡利在講座開場直言，故事的靈感來源無處不在。無論是從他人的作品、經典文本、歷史事件出發，或是觀察社會現象與整理自身經驗，都是極佳的素材。談及跨國合作，大衛．卡利以與法國插畫家拉斐爾．巴巴內格（Raphaëlle Barbanègre）合作的《Blanche-Neige et les 77 nains（白雪公主與77個小矮人）》為例，說明如何在耳熟能詳的童話基礎上，加入幽默感與變形。他認為，故事不一定要句句屬實，適度加入想像，能讓敘事更開放，他以作品《Chez Moi（我的家鄉）》為例子，便是將個人四處旅行、尋找安身之處的真實經驗，延伸出更具共鳴的情感空間。

義大利繪本作家大衛．卡利（左）暢談個人創作歷程。（台北書展基金會提供）義大利繪本作家大衛．卡利（左）暢談個人創作歷程。（台北書展基金會提供）

對於許多創作者面臨的卡關問題，大衛卡利也分享他曾犯過的３個錯誤。首先是沒有固定寫作時間，其次是卡在結局，最後則是過度懷疑自己的想法不夠好。他提醒，這些掙扎是創作者的必經之路，最重要的是不要因此停下腳步。大衛．卡利鼓勵有志創作的人：不要懷疑，趕快開始寫吧。

講座尾聲，大衛．卡利透露，他目前正與台灣插畫家進行新的合作計畫，未來將推出風格與以往截然不同的新作。他強調，創作始終來自對生活的喜愛與好奇心，只要保持觀察，每個人都能找到專屬的故事入口。此外，新作《說故事》是大衛．卡利與大塊文化獨家合作，目前全球僅有繁體中文版。詳詢2026台北國際書展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應